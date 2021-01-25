«حياة كريمة» تحقق حلم سيدة بماكينة خياطة: حياتنا بقت مستورة

في مستهل عام 2019، دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤسسات وأجهزة الدولة بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني لتوحيد الجهود بينهما والتنسيق المُشترك لإطلاق مبادرة وطنية على مستوى الدولة لتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا، تحت مبادرة «حياة كريمة».

أجهزة الدولة تتكاتف من أجل تنفيذ مبادرة «حياة كريمة»

وتحركت كل أجهزة الدولة، فور إطلاق الرئيس لهذه المبادرة في اتجاه تنفيذ تلك المبادرة لتحقيق أهدافها والوقوف بجانب الفئات الأكثر احتياجا في كل المجالات كالصحة والتعليم والسكن، وتطوير القرى الأكثر احتياجاً وتوفير كافة المرافق والخدمات الصحية والتعليمية والأنشطة الرياضية والثقافية.

شيماء.. سيدة من الوادي الجديد كانت تّحلم بشراء ماكينه خياطة

واستجابت مبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس السيسي، لتطوير القرى المصرية، لحالة شيماء عبدالعزيز شعبان، من الوادي الجديد، وحققت حلمها بتوفير ماكينة خياطة لها، للعمل عليها، حيث ذكرت أنها حاصلة على دبلوم فني قسم ملابس جاهزة، ولم تجد عملًا يدر لها أي دخل، وقدمت في الكثير من الشركات من أجل التوظيف لكن لم يقع عليها الاختيار.

عانت في البحث عن فرصة عمل قبل استجابة «حياة كريمة»

وقالت شيماء: «كان شغل مفيش، مصدر دخل مفيش، البيت كان عاوز مصاريف ومكنش فيه، حاولت أشتغل أي حاجة ملاقتش، مفيش غير إني أقف في محل، وأنا مقدرش أسيب بيتي وولادي وأشتغل في محل، أنا كنت غاوية الخياطة من صغري حتى قبل الدراسة، كانت أي حاجة تبوظ مني في البيت كنت بحب أخيطها، وكنت نفسي في ماكينة تبقى رزقي ورزق عيالي».

شيماء تشكر «حياة كريمة» وجمعية مصطفى محمود

ووجهت شيماء، الشكر والتقدير لمبادرة «حياة كريمة» وجمعية مصطفى محمود: «جبولي ماكينة واشتغلت عليها وربيت زبون، وعلمت جروب على النت والناس انبهرت بشغلي، الحياة بالنسبة لي بقت أحسن بكتير».