نائب رئيس حزب النور: «قلت للإخوان هييجي يوم وأفضحكم في الإعلام»

قال الدكتور أشرف ثابت، عضو مجلس الشيوخ، نائب رئيس حزب النور، إنه موجود في العمل السياسي مثل أي مواطن مصري، وتقييمه للأحداث ينبع من مصلحة وطنية للحفاظ على الدولة المصرية، مشيرا إلى أن مسألة التدين أمر مفروغ منه، ولا يوجد تعارض بين النظرة العامة والتعايش مع المشهد السياسي والتدين، لافتا إلى أن جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، تعاني من أزمة كبيرة من قبل 30 يونيو، حيث كانوا يرون أن الجماعة أهم من الوطن والمواطنين، موضحا: «قولت لأسامة ياسين القيادي في جماعة الإخوان: (هييجي وقت وأفضحكم في الإعلام)»

كواليس الهجوم على حكومة الجنزوري

وتابع «ثابت» في لقاء مع برنامج «مساء dmc»، المذاع على قناة «dmc» الفضائية، ويقدمه الإعلامي أحمد الدريني، الاثنين: «أكبر شيء يوضح مشكلة الإخوان، هي أزمة حكومة الدكتور كمال الجنزوري، وهي بدأت عندما طُلب من (الجنزوري) لتقديم بيان في مجلس الشعب، وعندما ألقى الجنزوري هذا البيان، لم يكن يتناسب مع متطلبات المرحلة، وما تحتاجه الدولة المصرية، ولكن فوجئت أن حزب الحرية والعدالة يطالب بإقالة الحكومة، وأن يشكل المجلس حكومة، وكان حزبي الإخوان والسلفيين لهما الأغلبية، والجنزوري قال لي: (طلبوا مني إلقاء بيان في عجالة لكي ينشغل المجلس بمناقشته)»

طريقة الإخوان الإرهابيين في العمل

وأوضح نائب رئيس حزب النور، أن الإعلان الدستوري لم يكن يعطي الحق للمجلس إقالة الحكومة، وهذا تصرف غير سليم لأن الانتخابات الرئاسية بعد شهور، وهذا يعتبر عبثا بمصالح الشعب المصري، ولجأنا وقتها إلى إصدار بيان لعرض وجهة النظر الأخرى، مشدد على أن المصلحة الوطنية لم تكن هي الهم الأكبر لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، وكانوا يهتمون فقط بمصالح جماعتهم، وكانت هناك فرصة مواتية للعمل السياسي ولكنهم لم يهتموا بمصلحة المواطن.