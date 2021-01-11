خالد الجندي يواصل عرض أزيائه بـ«كولِكشن شتوي»: اشترتهم لتحدي السلفيين

ظهر الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، في برنامجه «لعلهم يفقهون» عبر شاشة «DMC»، لأول مرة، بأزيائه التي أثارت جدلًا واسعًا الأيام الماضية، تنفيذا لما صرح به مع الإعلامية لميس الحديدي بالأمس ببرنامجها «كلمة أخيرة» عبر شاشة «ON»، بأنه سيزيد من ظهوره بهذه الأزياء خلال الفترة المقبلة، وأنه اشترى «كوليكشن» COLLECTION شتوي، من أجل تحدي السلفيين والتيارات الظلامية، وإثبات أن الدين لا علاقة له بالملبس، وأنه لا كهنوت أو رجال دين في الدين الإسلامي.

وقال الجندي، «الله ينظر إلى قلوبنا، والحديث الشريف الذي نص على ذلك في باب الإخلاص، بمعنى أن العمل الذي يصدر منك إن لم يكن خالصًا لله، فإن صاحب هذا العمل لن تغني عنه جلابية بيضاء أو لبس إحرام ولا أجنحة».

وأضاف عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، «وهناك حديث مشهور لأبي حنيفة، فقد دخل على مجلسه أثناء تعليم المريدين القرآن والفقه، رجل يرتدي عمة وجلبابا، فقلق منه الإمام أبو حنيفة، ولمّ قدماه، احتراما للرجل، ظنا منه انه رجل علم، وكان يفردها في المعتاد أمام مريديه».

وتابع: «كان الإمام أبو حنيفة يتحدث عن أوقات الصلوات والنوافل، فسأله الرجل قائلًا، وماذا إذا أتى الليل قبل النهار».

وعلق خالد الجندي ساخرًا من الرجل، وقال: «يا ريتك ما نطقت ولا اتكلمت ولا لسانك طلع، لكن الإمام أبو حنيفة قال آن لي أن أمد رجليّ» في إشارة إلى أن لباسه الفخمة لا تفيد مع سفه سؤاله.