تعرف على ترددات قنوات نايل سات 2021 الجديدة وكيفية الضبط

مع بداية العام الجديد، تقوم القنوات الفضائية بتغير ترددات قنوات نايل سات 2021، الأمر الذي جعل الكثيرين يشعرون بالحيرة، بسبب كيفية الوصول إلى متابعة البرامج والدراما التي تتجدد بشكل يومي.

وترصد «الوطن» استمرارا لخدمات التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة، على ترددات نايل سات 2021 الجديدة، وقنوات المتحدة للخدمات الإعلامية بتردداتها الجديدة، وكيفية ضبط التردد..

تردد قنوات دي ام سي dmc

القمر الصناعي : نايل سات.

التردد 11449

الاستقطاب : أفقي h

معدل الترميز:27500.

معامل التصحيح :6/5

تردد قناة cbc

القمر الصناعي : النايل سات

التردد : 11785

معامل الترميز : 27500

معامل تصحيح الخطأ : 5/6

الاستقطاب : عموديv

تردد قناة الحياة

القمر الصناعي : النايل سات

التردد : 12206

معامل الترميز : 27500

الاستقطاب : رأسي

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة أون

القمر الصناعي: النايل سات

التردد : 10853

الإستقطاب : أفقي h

معامل الترميز : 27500

معامل تصحيح الخطأ : 5/6

تردد الفضائية المصرية

القمر الصناعي : النايل سات

التردد : 12053

الإستقطاب : رأسي v

معامل الترميز : 27500

معامل تصحيح الخطأ 5/6

خطوات ضبط الترددات الجديدة للقنوات الفضائية

ويمكن أن تقوم بظبط التردد الجديد للقنوات الفضائية المختلفة من خلال اتباع بعض الخطوات البسيطة الآتية..

اضغط على زر Menu أو القائمة.

اختيار على كلمة خيارات أو إذا كان بالانجليزى Options

ثم اختيار تثبيت أو Installation.

يفضل اختيار تثبيت يدوي أو Manual Installation.

اختر القمر Nilesat/ Arabsat من قائمة الأقمار Sat Menu.

أدخل التردد كتابتًا

اختر رأسي V أو أفقي H.

اختر معدل الترميز 27500 ثم اضغط Ok.

انتظر حتى يتم الانتهاء من البحث، وأخيرًا احفظ أو Save.