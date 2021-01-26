مصرع مسن احترق منزله وسقط عليه بالتل الكبير

لقى رجل ستيني مصرعه إثر حريق شب في منزله في مركز ومدينة التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية.

وتلقى اللواء ياسر نشأت مدير أمن الإسماعيلية، إخطاراً من المقدم حازم حسام رئيس مباحث التل الكبير، يفيد باشتعال النيران في منزل مواطن يدعي محمد مصطفى أحمد، 63 عاما، مقيم بجوار مزلقان السكة الحديد بالتل الكبير.

ودفعت إدارة الحماية المدنية بـ 3 سيارات إطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق، إلا أن الحريق تسبب في سقوط سقف المنزل المكون من العروق الخشبية، ما أدى إلى مصرع صاحبه ووفاته في الحال.

وقال شهود عيان إن النيران التهمت سقف المنزل، مشيرة إلى أنه كان من الطوب اللبن ومسقوف بالأخشاب فقط.

وحررت الشرطة المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات، فيما أمرت النيابة العامة بالتحفظ على الجثمان بمشرحة مستشفى التل الكبير المركزي.