أول فيديو لانفجار سيارة محملة باسطوانات غاز على «الإسماعيلية الصحراوي»

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أول مقطع فيديو للحادث الذي وقع بـ«كارتة» طريق الإسماعيلية الصحراوى، حيث انفجرت سيارة ربع نقل انفجرت ظهر، اليوم الجمعة، على طريق «الإسماعيلية - القاهرة» الصحراوي.

وكانت السيارة محملة باسطونات غاز لكنها انقلبت، ما أدى إلى نشوب حريق بأكثر من سيارة وتوقف الطريق، وبدوره تلقى اللواء ياسر نشأت مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا بالحادث قرب محطة تحصيل الرسوم التي تتبع لدائرة مركز شرطة القصاصين، ونشوب حريق بالسيارات.

وأوضح شهود عيان، أن السيارة انقلبت بسبب اختلال عجلة القيادة في يد السائق، ما أدى إلى انفجار بعض أسطوانات الغاز، أمام مرفق إسعاف الإسماعيلية، وتم الدفع بسيارات إسعاف إلى مكان الحادث فيما دفعت إدارة الحماية المدنية بسيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق.