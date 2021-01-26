عماد أديب في ذكرى «25 يناير»: «30 يونيو» أهم ثورة في تاريخ المصريين

علق الكاتب الصحفي عماد الدين أديب، على حلول الذكرى العاشرة لأحداث يناير، مؤكدًا أن التاريخ لا يفصح عن كل ما يحدث فيه دفعة واحدة، لكن يمكن القول إن ما حدث في ثورة يناير 2011 تدخل فيه أطراف، مثل النبلاء والشرفاء الذين كانت لديهم حقوق خرجوا في البداية، واختطف البعض حركتهم النبيلة ومحاولة الابتزاز بما حدث في الثورة لصالح تيار بعينه دون سواه.

التغيير يجب أن يتم في إطار مؤسساتي

وأضاف أديب خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامية إيمان الحصري مقدمة برنامج «مساء DMC»، الذي يعرض عبر شاشة «DMC»، أن الشعب المصري إذا شعر بأن لديه حقوقا مطلبية فإنه يستطيع الخروج وأن يقول «لا»، وبالتالي فإن هذا الأمر أساسي وحيوي لا يجب منعه أو تقييده، لكن يجب أن يتم ذلك في إطار المؤسسات المصرية.

المصريون خرجوا ضد الإخوان بسبب وصول التغيير إلى طريق مسدود

وتابع: «في حال وصول الأمور إلى طريق مسدود خرج 33 مليون مواطن في ثورة يونيو 2013 وهي ثورة حقيقية وهي الأهم في تاريخ الشعب المصري، وذلك لكي يقولوا لا لحكم أراد أن ينقلب على التعهدات التي قدمها إلى الشعب المصري حينما تولى الحكم».

ما حدث من حكم الإخوان فيه مخالفة صريحة للدستور

وأردف، أن ما حدث من حكم الجماعة الإرهابية فيه مخالفة صريحة للدستور ولما قيل في فندق فيرمونت ورفض للحوار مع كان ما يعرف آنذاك بالمعارضة، مشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي عندما كان ضابطًا برتبة مشير ألقى خطابا بعد ثورة 30 يونيو وشرح فيه ما حدث، وقال: «قلنا للمعزول مرسي قبل عدة أيام إننا لا نريد أن يخرج الجيش المصري ويواجه الملايين، نريدك أن تلغي الإعلان الدستوري وأن تحاور المعارضة وتستجيب لمطالب الشعب لأن القوات المسلحة لا يمكن أن تقف في الشارع وتطلق النار على المتظاهرين السلميين».