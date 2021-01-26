نائبة: ثورة 25 يناير الوحيدة التي نجحت بالعالم العربي

قالت النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه بعد مرور عشر سنوات على ثورة 25 يناير، يمكننا التأكيد بكل سهولة أن الثورة الوحيدة التي نجحت واستطاعت أن تتخطى كل المعوقات التي واجهتها، بما في ذلك محاولة إفشالها وتدميرها، هي ثورة 25 يناير، من بين كل ثورات الربيع العربي، التي حدثت بغالبية الدول العربية.

أفكار ومبادئ

وأضافت «العادلي»، خلال لقائها أمس الاثنين ببرنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على شاشة «on»، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، الحقيقة أن 25 يناير، كانت ثورة أفكار ومبادئ، متمثلة في العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.

نظرة تاريخية

وأوضحت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنه بنظرة تاريخية، لكل ثورات حول العالم، شعارها دائما أن الناس ترغب في عيش حياة أفضل، وتحلم بواقع أفضل.

«تكافل وكرامة» وتمكين الشباب خير أدلة على تحقيق الثورة لأهدافها

وكشفت أن ثورة 25 يناير تحقق من أهدافها وشعارتها الكثير، ولو تحدثنا عن تلك الأهداف الملموسة، فهناك برنامج «تكافل وكرامة»، وتمكين الشباب بكل القطاعات، بالإضافة إلى أن المصريين أصبحوا يستطيعون الإدلاء بأصواتهم بكل الانتخابات باستخدام رقمهم القومي فقط، وهذا لم يكن متواجدا من قبل، معلنة أن هناك إنجازات كثيرة تحققت في الفترة الأخيرة، بفضل هذه الثورة.

25 يناير و30 يونيو ثورة واحدة

ونبهت أنها لا تفصل بين ثورة 25 يناير وثورة 30 يونيو، فهي تراهما ثورة واحدة، فالثورة حدثت لها مجموعة من المعوقات، لكن في النهاية صححت مسارها حتى وصلنا للمحطة الحالية، من حياتنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية.