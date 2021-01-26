والد الشهيد الحوفي: كنت بقوله ارتاح كان بيقولي بابا دي رسالة

قال فوزي الحوفي، والد الشهيد محمد الحوفي، إن الأسرة اليوم شعرت بالفخر أثناء تكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي لنا في احتفالات عيد الشرطة 25 يناير في ذكراه الـ 69، مبينا أن نجلها عندما عاد من إحدى العمليات عبر عن سعادته بالانتقام من الإرهابيين وكان يقول دائما إنه سيخرج وغير ضامن العودة وكان يؤمن أن عمله رسالة وهو يحاول أداءها على أكمل وجه، مشيرا إلى أنه كان متدينا ويؤدي الصلوات في وقتها.

حضرت من بعيد رغم كورونا لحضور تكريم ابني البطل

وأضاف الحوفي خلال مداخلة هاتفية في برنامج «من مصر» المذاع على فضائية CBC مصر وتقدمه الإعلامية ريهام إبراهيم، أنه حضر اليوم من مدينة دمهنور لحضور تكريم ابنه البطل الذي ترك أبناءه صغارا من أجل الحفاظ على مصر من الإرهابيين، مبينا أن أطفاله شعروا بالسعادة اليوم أثناء رؤية تكريم اسم والدهم فهم شاهدوا صورة والدهم أثناء التكريم.

الشهيد كان لديه مبدأ الخروج دون انتظار العودة مرة أخرى

وتابع: ابني كان لديه مبدأ وهو الخروج دون انتظارا للعودة وكان يبلغ زوجته وأولاده هذا الأمر وكان يقول أن الله سيتولى أبناءه إذا استشهد، وأثناء إحدى المعارك الذين استشهدوا في حادث الواحات رد على والدته في الهاتف وكان يبكي يؤكد لها أن 4 من أشقائه توفوا وكان يتمنى أن يكون منهم وكنت أطلب منه أن يرتاح أثناء وجوده عندي يرد قائلا «بابا دي رسالة».

واستشهد الشهيد محمد الحوفي الضابط بالأمن الوطني أثناء أدائه عملية وصد إرهابيين في منطقة الأميرية القريبة من قصر القبة الرئاسي وزوجة الشهيد من مواليد مايو 1987 ولهما ابنتين وهما مريم من مواليد 2013 وخديجة من مواليد 2016، ووالده بالمعاش وكان مديرا للتأمين الاجتماعي بدمنهور.