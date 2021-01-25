وزير الداخلية الأسبق: «ضباط اللحية» اشتكوني للبلتاجي

قال اللواء محمد إبراهيم يوسف، وزير الداخلية الأسبق، إن الضباط الملتحين اشتكوا للإرهابي محمد البلتاجي عضو جماعة الإخوان في أعقاب أحداث 2011، لأنه رفض حركة الضباط الملتحين، موضحًا: قلت إن اللحية ملهاش مكان عندي واللي هيشيلها هدخله في المكان اللي أنا عاوزه، قالوا له إني أحالتهم إلى مجلس التأديب ونحصل على ربع المرتب.

وأضاف يوسف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج صالة التحرير، عبر شاشة صدى البلد: بعدها الأمن قام تاني، والبلتاجي قال هوقع الأمن تاني وهوقع محمد إبراهيم، ولما كنت في مجلس النواب، سمعت إن في مظاهرات هتتحرك من ميدان التحرير لمحاصرة الوزارة.

وتابع وزير الداخلية، أنه أخطر النائب العام بما سمع وطلب منه إرسال محاميين عموم لمراجعة تسليح القوات الشرطية: ولما كان المحاميين موجودين بدأت الاشتباكات وحدفوا الطوب وهتفوا ضد الدولة المصرية، وأمرت قادة الأمن المركزي بالتدرج في التعامل، نبدأ بالتحذير، وبعدها نضربهم بالغاز المسيل، ثم العصا والدرع، وإذا حاولوا اقتحام الوزارة فإن عليهم إطلاق النار وهكذا قلت لقائد الأمن المركزي 4 مرات، لأن القانون يقضي بالإعدام .. إحنا مرحناش ميدان التحرير واعتدوا علينا.

وأردف أن المتظاهرين اشتبكوا مع القوات لمدة 3 أيام متصلة، بعدها غادروا محيط وزارة الداخلية: قلت على جثتي إن حد يدخل الوزارة، وقبضنا يومها على أكثر من 500 شخص وضربونا 3 أيام متواصلة، لأن الترامادول بيخليهم صاحيين واشتبكوا معانا وبعدها فشلوا وانصرفوا.

وأشار إلى أن الإخواني محمد الكتاتني رئيس مجلس النواب آنذاك طلب منه أن يحضر إلى المجلس لشرح ملابسات ما حدث: قلت لهم إننا دافعنا عن نفسنا نبقى متجاوزين ولو مدافعناش نبقى مقصرين؟! قلت لهم اللي عملته هو القانون لأن وزارة الداخلية رمز من رموز الدولة المصرية، وهدأت الأمور وكلهم وقفوا معايا حتى الكتاتني قال عجبا كنتم كلكم بتهاجموا وزير الداخلية ودلوقتي واقفين معاه، ولما قابلوني برا قالوا لي اللي عملته ده يا معالي الوزير ده 100 100.