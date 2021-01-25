وزير الداخلية الأسبق: رفضت طلب المعزول بوقف أفراد قسم مدينة نصر عن العمل

كشف اللواء محمد إبراهيم يوسف، وزير الداخلية الأسبق، تفاصيل محاولة جماعة الإخوان الإرهابية اقتحام قسم شرطة مدينة نصر عندما كان وزيرا للداخلية في أعقاب أحداث يناير 2011، قائلًا إن مأمور القسم اتصل به هاتفيًا بعد الساعة 11 مساءً وأبلغه أن أفرادًا من جماعة الإخوان الإرهابية يريدون أن يزوروا بعض المحجوزين.

وأضاف «يوسف» في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير»، عبر شاشة «صدى البلد»، أن مأمور القسم «قال لهم مفيش زيارات، قالوا له لازم تطلعهم ونشوفهم، وقال لهم أنا بنفذ القانون، لكنهم ضربوا القسم واللي طلع وقف على مكتب المأمور، وعملوا هيجان في القسم وصوروها مقاطع فيديو، وأخطرنا النيابة العامة وقطاع التفتيش لتحديد المسؤوليات على ضوء ما يسفر عنه تحقيق النيابة».

وتابع وزير الداخلية الأسبق، أن المعزول محمد مرسي اتصل به وطلب وقف كل أفراد قسم مدينة نصر، لكنه رفض وأكد له أن ما فعله كان قانونيًا وأن ضباط القسم أعتدى عليهم أفراد الجماعة الإرهابية: «قلت ازاي اوقفهم وآلاف الضباط والأفراد لما يسمعوا إن في ضباط اعتدى عليهم وأوقفوا عن العمل.. كان قرار خايب، وقلت له إني أخطرت النيابة العامة، وطلبت الدكتور كمال الجنزوري وقلت له مش هينفع الكلام ده، بعدها كلم مرسي، ومرسي اتصل بيّ تاني».

وأردف، أن المعزول اتصل به مرة أخرى وقال له إنه موافق على الإجراءات التي اتخذها وذلك بعدما اتصل الدكتور كمال الجنزوري، وانتهت الأزمة.