  أمريكا تسجل 147 ألفا و254 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، 147 ألفا و254 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، اليوم، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 25 مليونا و293 ألفا و201 حالة، وفقا لما أعلنته جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

وأوضحت الجامعة أنه تم تسجيل 1758 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، لترتفع بذلك حصيلة الوفيات إلى 420 ألفا و972 حالة.

وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها بأنه تم توزيع 41 مليونا و418 ألفا و325 جرعة لقاح كورونا على الأقل في جميع أنحاء البلاد، كما تم إعطاء 22 مليونا و734 ألفا و243 جرعة على الأقل للمواطنين، وفقا لشبكة «سي إن إن».