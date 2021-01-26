زراعة الإسكندرية: دورات «أون لاين» في الإجازة لتأهيل الشباب لسوق العمل

كشف الدكتور أحمد عبدالفتاح عميد كلية الزراعة بجامعة الإسكندرية، عن عقد دورات «أون لاين» خلال إجازة نصف العام، من خلال أساتذة متخصصين، تتضمن مجالات عديدة منها طرق ووسائل إنتاج غذاء صحي آمن، وزراعة عيش الغراب، والتغيرات المناخية وتأثيرها على الإنتاج، وتربية وتغذية الأغنام، ومراقبة جودة وسلامة منتجات الألبان، والزراعة بدون تربة، ومن المقرر أن تبدأ الكلية، تلك الدورات اعتباراً من الأحد المقبل، لخدمة طلاب الجامعة والمجتمع السكندري، تحت رعاية الدكتور عبدالعزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية.

وقالت الدكتورة إيمان عياد وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن هذه الدورات تهدف إلى إكساب الشباب مهارات ريادة الأعمال لتأهيلهم لسوق العمل، وزيادة فرصهم في بدء مشروعاتهم الخاصة.

ومن المقرر أن تعقد امتحانات نصف العام، عقب انتهاء الإجازة في 20 فبراير المقبل، وفقا للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة لحماية الطلاب من الإصابة بفيروس كورونا، حيث جرى استكمال الدراسة في الفصل الأول «أون لاين» لكل المراحل التعليمية.

وطالب وكلاء الكلياتن بتجهيز جداول الامتحانات وإعلانها للطلاب خلال أسبوع، وكذلك إعداد جداول المراقبين والكنترولات والاستعدادات الخاصة بأعمال الامتحانات بكل كلية، مع التشديد على اتخاذ كافة إجراءات التأمين والسلامة.

إعداد مناهج رقمية للفصل الدراسي الثاني

وفي اجتماعه الأخير، شدد الدكتور هشام جابر نائب رئيس جامعة الإسكندرية، على ضرورة المتابعة الدقيقة لتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد، على مستوى الطلاب وهيئة التدريس والعاملين، حتى يؤدي الطلاب الامتحانات في سهولة ويسر وسلامة.

كما طالب بضرورة الانتهاء من إعداد المناهج الدراسية لمقررات الفصل الدراسي الثاني بصورة رقمية لاستيفاء متطلبات التعليم المدمج واستعداده لأي تغيرات في التوجهات وفقآ لتطورات الحالة الوبائية لفيروس كورونا.