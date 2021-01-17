جامعة طنطا تطلق موقعا إلكترونيا لتقديم الطلاب للتربية العسكرية

أعلن الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، عن إطلاق النسخة الجديدة لموقع التربية العسكرية، الخاص بالتقدم الإلكتروني للتربية العسكرية، في ظل الوضع الحالي الخاص بفيروس كورونا المستجد، تسهيلا على الطلاب، وذلك في إطار خطة الجامعة نحو التحول الرقمي ورقمنة العملية التعليمية.

وأكد الدكتور محمود ذكي، أن الموقع يشمل إجراء التسجيل إلكترونيا بدورات التربية العسكرية المختلفة، خاصة بعد ربط قواعد البيانات المركزية بالجامعة بالموقع، ويتم استدعاء بيانات الطلاب آليا، لضمان دقة البيانات وعدم السماح بأي تعديلات، كما يسمح الموقع باستخراج استمارة تسجيل تحتوي على كافة بيانات الطالب والموضوع البحثي الذي تم تخصصيه للطلاب بشكل عشوائي ومزودة برمز الاستجابة السريع لسهولة التأكد من صحتها والمراجعة.

وأضاف أن الموقع يسمح أيضا لجميع الطلاب بالاطلاع على المحاضرات المخصصة، لاجتياز التربية العسكرية والمواد العلمية المتاحة على الموقع ورفع الأبحاث وإجراء الاختبار إلكترونيا، وفقا للمواعيد المعلنة والمتاحة بالموقع.

وعقب إنهاء كافة الاجراءات السابقة يستطيع الطلاب الاستعلام عن النتائج إلكترونيا باستخدام الرقم القومي وطباعة إخلاء الطرف المزود برمز الاستجاعة السريع الخاص بكل طالب لتسهيل عملية المراجعة.

يذكر أنه تم تطوير لوحة التحكم الخاصة بالموقع أيضًا، بما يسمح بفتح وإغلاق الدورات الكترونيا، طبقا للأعداد المحددة وبيانات الطلاب بالدورات والأبحاث المرفوعة ودرجة الامتحان الذي تم تصحيحه إلكترونيا، وفتح وإغلاق مواعيد رفع الأبحاث وإجراء الامتحانات وإعلان النتائج.

جدير بالذكر أن مشروع البوابات الإلكترونية على مستوى الجامعات المصرية، أضاف إنشاء موقع التربية العسكرية كأحد الأنشطة الإلكترونية للجامعات، مع اعتبار موقع التربية العسكرية بجامعة طنطا موقعا إرشاديا لعمل مواقع مماثلة له بمختلف الجامعات المصرية.

كما وجه رئيس الجامعة، بضرورة رفع حالة التأهب والاستعداد القصوي، في رسالته لعمداء كليات باستمرار حملات التطهير والتعقيم المستمرة لمجابهة والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.