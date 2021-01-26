«الحاجة سعيدة» تتبرع لـمستشفى حميات دسوق بالنواقص الطبية: محدش يعرفها

أشاد الدكتور شومان ربيع، مدير مستشفى حميات دسوق، التابع لمحافظة كفر الشيخ، بسيدة تُسمى الحاجة سعيدة، دائمة التبرع بنواقص المستشفى من «كمامات طبية وجلافزات» لدعم الأطقم الطبية، على الرغم من عدم معرفته بهويتها؛ إذ تهاتفه من وقت لآخر، وتسأل عن نواقص المستلزمات الطبية، ثم ترسل إحدى بناتها أمام المستشفى لتوصيل الطلبات.

سيدة تتبرع بمستلزمات طبية لمستشفى الحميات

ودون مدير مستشفى حميات دسوق، منشورا على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلا: إنه تلقى اتصالا جديدا من الحاجة سعيدة، تسأله عن نواقص المستلزمات الطبية؛ إذ ترغب في شرائها كالمرات السابقة.

ونشر «ربيع» الحوار الذي دار بينه والسيدة، كالآتي: «الو، السلام عليكم يا ابني، ليرد شومان السلام، وتسأله السيدة، أنت في المستشفي؟، ليرد نعم موجود بإذن الله».

وتابع الحوار: «أنت فاكرني ؟ أنا الحاجة سعيده، اللي كنت اتبرعت، معلش غيبت عنك كتير»، ليرد مدير المستشفى: «ولا يهمك ، طبعا فاكر حضرتك يا حاجة والله، معلش مش مسجل الرقم بس عارف صوتك، ربنا يكرمك ويجعله في ميزان حسناتك».

وتسأل الحاجة سعيدة: «انتوا محتاجين إيه في المستشفى اليومين دول؟، ليرد: «ايييه، زي السنة اللي فاتت يا حاجة، محتاجين كمامات والجاون الطويل اللي بكم وأساور»، لتبادر السيدة: «طيب أنا هاروح لشركة المستلزمات وأجيب باللي ربنا يقدرني عليه، وابعت بنتي على بوابة المستشفي يا ريت تخللي حد ياخدهم»، ليرد «شومان»: «حاضر يا حاجه، ربنا يحفظك».

شومان: «سيدة أصيلة والله أعلم بتوفر تمن النواقص إزاي»

وقال مدير مستشفى الحميات: «إزاي تفكري إني ممكن أنساكي يا حاجه سعيده؟، أنسي إزاي الست الطيبة اللي عمري ما شفتها ولا أعرف باقي اسمها ولا حتي اسم بنتها اللي بتوصل بعض النواقص للمستشفى عشان المرضي، أنساكي إزاي يا أمي وشرف تكوني زي أمي، الله اعلم كنتي بتوفري تمن الكمامات إزاي؟ من معاش ولا مرتب؟ ولا جهاز بناتك؟، أنساكي إزاي يا حاجة سعيدة؟ دا أنا بتعلم منك!، أنساكي إزاي يا كريمة يا طيبة يا مصرية يا أصيلة».

وأضاف الدكتور ربيع شومان: «دا أنتي شرف وفخر وتاج علي جبيني وجبين كل مصري، دا أنا في كل فجر بدعيلك وأدعي لبنتك ربنا يحفظكم ويستركم ويبارك لكم، رجاء من أحبتي دعوة بظهر الغيب للحاجة سعيدة وأسرتها، وكل من ساهم في توفير ما يحتاجه المرضى».