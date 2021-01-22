ضبط 16 ألف شخص لعدم ارتداء الكمامات وتحرير 591 مخالفة غلق 

شنت وزارة الداخلية حملات مكثفة على مستوى الجمهورية، لتطبيق اللوائح التي أقرها مجلس الوزراء بشأن تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا واتخاذ اللازم قانونيا مع المخالفين.

جاء ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة، للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

وفي ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس «كورونا»، والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية، فقد أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن الآتي:

ضبط (15955) شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ(15812) شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (143) شخص لم يسددوا الغرامة المقررة.

كما جرى تحرير (591) مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 204 قضايا في مجال منع تداول الأرجيلة، بإجمالي مضبوطات (1196) أرجيلة (شيشة).

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة. جار استمرار تلك الحملات، حرصاً على سلامة المواطنين.