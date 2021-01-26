«اختلفوا على قطعة آثار».. إصابة سباك بطلق ناري على يد اثنين آخرين بقنا

استقبل مستشفى نجع حمادي المركزي، شمال محافظة قنا، اليوم، سباك مصابا بطلق ناري، واتهم الأخير شخصين بإطلاق الرصاص عليه؛ بسبب خلافات بينهما على استخراج قطعة أثرية.

وتلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارا من مأمور مركز شرطة نجع حمادي، يفيد وروود اشارة من مستشفى نجع حمادي المركزي، بوصول «أحمد. أ»، 43 سنة، سباك، مصابا بطلق ناري، وانتقل ضباط ومباحث المركز إلى مكان الواقعة.

وبسؤال المصاب، اتهم شخصين يقيمان بذات الناحية بإطلاق الرصاص عليه؛ بسبب خلاف بينهما على استخراج قطعة أثرية.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة، لمعرفة ملابساتها، وضبط المتهمين والسلاح المستخدم، وحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.