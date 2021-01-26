حملة على الصيدليات في أسيوط للتأكد من مراعاة الإجراءات الاحترازية

ترأس المهندس نبيل الطيبي سكرتير عام مساعد محافظة أسيوط، حملة تفتيشية على الصيدليات ومخازن الأدوية ومكاتب المستلزمات الطبية بحي شرق وحي غرب أسيوط بالتنسيق مع إدارة التفتيش الصيدلي وفريق من مفتشي الصيادلة بأسيوط ومديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الصحة وإدارة المتابعة بالمحافظة.

جاء ذلك في إطار المتابعة الميدانية لضبط الأسواق ومراقبة الأسعار والاطمئنان على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية تنفيذاً لتكليفات رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية بإحكام الرقابة على الأسواق في ضوء الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من قبل الدولة لمواجهة فيروس كورونا، مضيفاً أن الحملة أسفرت عن تحرير محاضر للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحريز المضبوطات تمهيداً للعرض على النيابة العامة لاتخاذ اللازم.

ومن جانبه أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على مواصلة العمل وشن الحملات على الأسواق والتصدي بحزم لكافة محاولات التلاعب بالأسعار أو الاحتكار أو أي مظاهر لاستغلال المواطنين أو المتاجرة بصحتهم، لافتاً إلى ضرورة التنسيق بين كافة الأجهزة المعنية كمديريات التموين والصحة والطب البيطري ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك والتفتيش الصيدلي بالمحافظة.

وأشار إلى أهمية المتابعة الدورية والمستمرة للقطاع الصحي والصيدليات ومخازن الأدوية وذلك لإحكام السيطرة علي بيع الأدوية والمستلزمات الطبية وتداولها وضمان توافرها للمواطنين ومنع الممارسات الاحتكارية والغش التجاري ومحاربة السوق السوداء، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة بها على أن يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين.

يذكر أن محافظة أسيوط تستقبل شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم من خلال رقم الخط الساخن أو رسائل الواتس آب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) في حالات الطوارئ على مدار 24 ساعة لمواجهة أية طارئ والتعامل الفوري معها على مدار 24 ساعة لمواجهة أية طارئ فضلاً عن استقبال جهاز حماية المستهلك للبلاغات علي الخط الساخن 19588 أو رقم التليفون 0882129330 Google Play للهواتف الذكية وتلقي شكاوى المواطنين والتعامل الفورى معها وإطلاع المواطنين على حقيقة الموقف وكيفية التعامل معه.