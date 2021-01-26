تكريم شعبي للطاقم الطبي بمستشفى الحامول

لعطائهم بإخلاص وقربهم من المرضى، وبذلهم كل جهد من أجل إنقاذ مصابي كورونا داخل المستشفى، كرّم أهالى وأعضاء مركز شباب قرية الكفر الشرقي، الأطقم الطبية بمستشفى الحامول المركزي التابع لمحافظة كفر الشيخ.

محمد سمير البسيوني، أحد الأهالي عبر عن سعادته بتكريم الأطقم الطبية، قائلا: "حبينا نقول لهم شكراً على جهودكم، أنتم تواجهون الوباء بكل شجاعة، والدكتور أحمد مصباح، مدير المستشفى لا يدخر جهداً من أجل إنقاذ المرضى، رغم قلة الإمكانيات، فحبينا نقولهم شكراً يا أبطال فأنتم في القلب".

رسالة شكر

وقال سمير، إن مجلس إدارة مركز شباب الكفر الشرقى، يتقدم بالشكر والتقدير والعرفان إلى جيش مصر الأبيض في أنحاء مصر، من أطباء وتمريض وعاملين لما يقدموه من واجب وطني بانتماء مخلص تجاه أبناءالوطن في ظل هذه الجائحة، كما يتقدم مجلس ادارة مركز شباب الكفر الشرقى بالشكر والتقدير للدولة المصرية بكافة مؤسستها على جهودها المبذولة في محاربه هذا الوباء.

الأطقم الطبية تقف على خط النار

أضاف سمير، « حبينا نكرم إدارة مسشتفى الحامول المركزي، لجهودها في توفير المستلزمات الطبية والأجهزة عن طريق المشاركات المجتمعية، فقولنا لازم يكون لينا لافتة إنسانية، فكرمنا نخبه من رموز المنظومه الصحيه كرموز للقطاع الطبي والعاملين به من أبناء الحامول وهم الدكتور السيد عبد الجواد ، وكيل وزاره الصحه بمحافظه دمياط ، الدكتور أحمد مصباح ، مدير مستشفى الحامول المركزي ، الدكتور إيهاب السيد ، وكيل مستشفى الحامول المركزي ، والدكتوه عزه عطا البسيوني ، وكيل مستشفى الحامول المركزي مسئول العزل والتنسيق به، ومنار توفيق ، من قطاع التمريض بمستشفى الحامول المركزي».

أوضح أحد الأهالي، أن أقل ما يمكن أن نقدمه للأطقم الطبية في هذه الظروف الصعبة، هو تكريمهم والتعبير عن امتناننا لهم، « متستخسروش فيهم الكلمة الحلوة، سايبين بيوتهم وأسرهم وواقفين على خط النار، بيدافعوا عننا كلنا، الله أعلم هيرجعوا تاني بيوتهم ولا لا، علشان كدة لازم تشجعوهم».