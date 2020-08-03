أطباء عزل كفر الشيخ الجامعي يوزعون الشيكولاته والحلويات على المرضى احتفالا بالعيد

وزع الدكتور محمد كمال سلامة، أستاذ القلب بكلية طب كفر الشيخ، ورئيس قسم العزل بالمستشفى الجامعي، "شيكولاتة وحلويات"، على المرضى المحجوزين بالقسم، وذلك لإدخال الفرحة على قلوبهم ودعمهم نفسيا في رحلة العلاج، وذلك تحت إشراف الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس الجامعة، والدكتور محمد عبدالعال، عميد كلية الطب، والدكتور حاتم الجوهري، مدير المستشفى.

وقال سلامة، لـ"الوطن"، إنه حرص على ارتداء ملابس العزل كاملة، والتواجد بين الأطقم الطبية والمرضى، داخل قسم العزل لدعمهم، مشيرا إلى أن الأطقم الطبية والعاملين يقومون بملحمة بطولية داخل القسم، لا سيما وأنه يستقبل الحالات الحارجة من مصابي فيروس "كورونا".

وأضاف رئيس قسم العزل بمستشفى كفر الشيخ الجامعي، أن 26 متعافيا خرجوا عقب شفائهم، فضلاً عن بقاء نحو 43 مصابا، منهم 35 حالة داخلي أقسام و8 حالات رعاية مركزة، ويجري تقديم كل أنواع الدعم لهم، سواء الدعم النفسي والمعنوي أو خلال رحلة العلاج، مشيرا إلى أن القسم مستمر في استقبال الحالات وفقا لتعليمات وزير التعليم العالي، ورئيس الجامعة، وأنه جرى توزيع الحلويات على الأطقم والمرضى، ليشعروا أ الجميع بجوارهم.

وفي نفس السياق، بدأت مستشفى بلطيم لنموذجي والمخصص لعزل المصابين بفيروس كورونا في إخلاء الطوابق المختلفة تمهيدا لعودته للعمل كمستشفى مركزي، حيث لم يستقبل حالات إصابات بكورونا، منذ 11 يوما، كما سجلت المحافظة صفر إصابات منذ أيام.

ومن المقرر أن يعود مستشفى بلطيم المركزي، لممارسة عمله بكامل طاقته وأقسامه، كما يجري تكثيف التطهير والرش لكل أركان المستشفى.