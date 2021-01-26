إعدام ٩ طن تامول بمدفن الناصرية بالإسكندرية
الشريف: هدفنا الأول هو أمن وسلامة المواطنين
كتب:
مروة مرسى
12:18 م | الثلاثاء 26 يناير 2021
إعدام مخدر التامول في الإسكندرية
أعدمت إدارة المخلفات الخطرة بمدفن الناصرية غرب الإسكندرية ٩ طن من مخدر التامول، بمركز الناصرية للمخالفات الخطرة التابع لمحافظة الإسكندرية بشكل آمن.
وجاء تنفيذ عملية الإعدام لتلك الكمية تاحت إشراف، اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية وتنفيذا لتكليفاته إلى جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة بضرورة توفير بيئة صحية و آمنة للمواطنين.
وابدوره أكد المحافظ، اأن أمن وسلامة المواطنين هو هدفنا الأول وسوف نحارب بكل ما اوتينا من قوة كل ما يهدد أمن وأمان أبنائنا وسوف نتصدى بكل قوة لكل من تسول له نفسه التلاعب بصحة وأمن المواطن، لافتا إلى انه بمجرد ورود ضبطية من ميناء الإسكندرية بوجود حاوية تشتمل على هذا الكم الهائل من السموم القاتلة و المهددة لحياة شبابنا، قامت جميع أجهزة المحافظة بشكل فوري وعاجل باعدام هذه السموم حفاظا على أمن و سلامة أبنائنا.
وأوضح الشريف أن المحافظة جهزت مركز الناصرية للمخالفات الخطرة ليكون المركز الوحيد المعتمد على مستوى الجمهورية لإعدام المخلفات الخطرة، فهو مجهز بشكل كامل وآمن لاعدام هذا النوع من المخلفات.
كما أشرفت إدارة المخلفات الخطرة المسئولة عن مدفن الناصرية و وكيل النائب العام و ممثل من هيئة ميناء الإسكندرية، و شرطة ميناء الإسكندرية و الإدارة المركزية لتفتيش الصيادلة و ممثل من مصلحة الجمارك، على عملية اعدام ٩ طن من مخدر التامول؛ منذ الساعة ١٢ من ظهرا وحتى الساعة ٢ صباحا حتى الانتهاء تماما من إعدام كامل الكمية ،.
وأوضح محافظ الإسكندرية، إن هذا يأتي في إطار حرص محافظة الإسكندرية على سلامة و أمن المواطن، ولعدم نشر السموم التى تعرض حياة المواطنين وامنهم للخطر، ومنع تعرض الشباب إلي هذه السموم التي تذهب العقل وتضيع المستقبل.