إعدام ٩ طن تامول بمدفن الناصرية بالإسكندرية

أعدمت إدارة المخلفات الخطرة بمدفن الناصرية غرب الإسكندرية ٩ طن من مخدر التامول، بمركز الناصرية للمخالفات الخطرة التابع لمحافظة الإسكندرية بشكل آمن.

وجاء تنفيذ عملية الإعدام لتلك الكمية تاحت إشراف، اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية وتنفيذا لتكليفاته إلى جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة بضرورة توفير بيئة صحية و آمنة للمواطنين.

وابدوره أكد المحافظ، اأن أمن وسلامة المواطنين هو هدفنا الأول وسوف نحارب بكل ما اوتينا من قوة كل ما يهدد أمن وأمان أبنائنا وسوف نتصدى بكل قوة لكل من تسول له نفسه التلاعب بصحة وأمن المواطن، لافتا إلى انه بمجرد ورود ضبطية من ميناء الإسكندرية بوجود حاوية تشتمل على هذا الكم الهائل من السموم القاتلة و المهددة لحياة شبابنا، قامت جميع أجهزة المحافظة بشكل فوري وعاجل باعدام هذه السموم حفاظا على أمن و سلامة أبنائنا.

وأوضح الشريف أن المحافظة جهزت مركز الناصرية للمخالفات الخطرة ليكون المركز الوحيد المعتمد على مستوى الجمهورية لإعدام المخلفات الخطرة، فهو مجهز بشكل كامل وآمن لاعدام هذا النوع من المخلفات.

كما أشرفت إدارة المخلفات الخطرة المسئولة عن مدفن الناصرية و وكيل النائب العام و ممثل من هيئة ميناء الإسكندرية، و شرطة ميناء الإسكندرية و الإدارة المركزية لتفتيش الصيادلة و ممثل من مصلحة الجمارك، على عملية اعدام ٩ طن من مخدر التامول؛ منذ الساعة ١٢ من ظهرا وحتى الساعة ٢ صباحا حتى الانتهاء تماما من إعدام كامل الكمية ،.

وأوضح محافظ الإسكندرية، إن هذا يأتي في إطار حرص محافظة الإسكندرية على سلامة و أمن المواطن، ولعدم نشر السموم التى تعرض حياة المواطنين وامنهم للخطر، ومنع تعرض الشباب إلي هذه السموم التي تذهب العقل وتضيع المستقبل.