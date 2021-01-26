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محمود مسلم

ضبط 220 قضية مخدرات وتنفيذ 80 حكم قضائي خلال 24 ساعة

كتب:

الوطن
12:12 م | الثلاثاء 26 يناير 2021
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية أسفرت جهودها، خلال 24 ساعة، عن ضبط 174 قطعة سلاح ناري، بحوزة 156 متهمًا، وتنفيذ 80 ألفًا و168 حكمًا قضائيًا متنوعًا بإجمالي 6 آلاف و237 محكومًا عليه.

كما ضبط 220 قضية مخدرات بحوزة 239 متهمًا، و38 هاربًا، و24 متهمًا بممارسة أعمال البلطجة، و295 دراجة نارية مخالفة، و21657 مخالفة مرورية، وجرى ضبط تشكيلين عصابيين، وإعادة سيارتين مبلغ بسرقتهما.

وجرى فحص 55 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 7 منهم، واتخذت الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.

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