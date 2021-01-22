جهود «الداخلية» في 24 ساعة: ضبط 46 قطعة سلاح وتنفيذ 50 ألف حكم

شنت أجهزة الأمن حملات مكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء على مستوى الجمهورية.

وأسفرت جهود الأمن خلال 24 ساعة، عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء:

ضبط 46 قطعة سلاح ناري بحوزة 38 متهما، وذلك على النحو التالي: (3) بنادق آلية.(2) بندقية رصاص.(6) بنادق خرطوش.(3) طبنجات.(32) فرد محلى.(118) طلقة مختلفة الأعيرة.(5) خزينة متنوعة.(210) قطعة سلاح أبيض.

في مجال تنفيذ الأحكام:

تنفيذ 50733 حكما قضائيا متنوعا، بإجمالي (5424) محكوما عليها، وذلك على النحو التالي: (173) حكما جنائيا.(15804) حكم حبس جزئي.(3489) حكم حبس مستأنف.(23428) حكم غرامة.(7839) حكم مخالفة.

في مجال ضبط التشكيلات العصابية:

ضبط تشكيلين عصابيين، ضما (4) متهمين ارتكبوا (8) حوادث متنوعة.

في مجال ضبط قضايا المخدرات:

ضبط (129) قضية مخدرات .. بإجمالى (132) متهم، ضُبط خلالها الآتى:كمية من مخدر البانجو وزنت (31٫355 كيلو جرام).كمية من مخدر الحشيش وزنت (5٫295 كيلو جرام).كمية من مخدر الهيروين وزنت (1٫472 كيلو جرام).

كمية من مخدر الإستروكس وزنت (1٫170 كيلو جرام).كيمة من مخدر الشابو وزنت (417 جرام).كمية من مخدر فودو وزنت (50 جرام).كمية من مخدر البودر وزنت (70 جرام).كمية من مخدر الكيتامين وزنت (120 جرام).كمية من مخدر الآيس وزنت (20 جرام).عدد (1236) قرص مخدر. فى مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين: ضبط (26) متهم.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (15) متهم لممارستهم أعمال البلطجة. فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط (414) دراجة نارية مخالفة.فى مجال إعادة المركبات المبلغ بسرقتها: إعادة (5 دراجات نارية).فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (29808) مخالفة مرورية متنوعة.

في مجال فحص السائقين: فحص (55) من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (5) منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.