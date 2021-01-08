ضبط 50 قطعة سلاح و122 قضية مخدرات وتنفيذ 48910 أحكام قضائية

في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (50 قطعة سلاح نارى، بحوزة 37 متهما).. وذلك على النحو التالى:

4 بنادق آلية.

12 بندقية خرطوش.

7 طبنجات .

(27) فرد محلى.

(330) طلقة مختلفة الأعيرة.

(5) خزائن متنوعة.

ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية.

(150) قطعة سلاح أبيض.

فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (48910) حكم قضائى متنوع .. بإجمالى (5475) محكوم عليه، وذلك على النحو التالى:

(174) حكم جناية.

(15810) حكم حبس جزئى.

(3222) حكم حبس مستأنف.

(23345) حكم غرامة.

(6359) حكم مخالفة.

فى مجال ضبط التشكيلات العصابية : ضبط تشكيل عصابى ، ضم (3) متهمين إرتكبوا (7) حوادث متنوعة .

فى مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (122) قضية مخدرات .. بإجمالى (128) متهم، ضُبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر البانجو وزنت (8٫875 كيلو جرام).

كمية من مخدر الحشيش وزنت (12٫995 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (1٫567 كيلو جرام).

كمية من مخدر الإستروكس وزنت (1٫195 كيلو جرام).

كمية من مخدر الفودو وزنت ( 15 جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت (52 جرام).

كمية من مخدر البودر وزنت (3٫560 كيلو جرام).

عدد (32064) قرص مخدر.

فى مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين: ضبط (19) متهم.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (7) متهم لممارستهم أعمال البلطجة.

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط (332) دراجة نارية مخالفة.

فى مجال إعادة المركبات المبلغ بسرقتها: إعادة (7 دراجات نارية- 2 سيارة).

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (28228) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال فحص السائقين: فحص (43) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (8) منهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.