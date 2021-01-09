«الداخلية» تضبط 52 قطعة سلاح وتنفذ 49 ألف حكم قضائي في 4 ساعة

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية أسفرت جهودها، خلال 24 ساعة، عن ضبط 52 قطعة سلاح ناري بحوزة 48 متهمًا، وتنفيذ 48810 أحكام قضائية متنوعة.

كما ضبطت 111 قضية مخدرات بحوزة 119 متهمًا، و19 هاربًا و15 متهمًا بممارسة أعمال البلطجة، و258 دراجة نارية مخالفة، 24123 مخالفات مرورية، واتخذت الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.

وضبط تشكيل عصابي، كما جرى فحص 55 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 6 منهم.