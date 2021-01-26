ضبط 5 تجار مخدرات بجنوب سيناء غسلوا 20 مليونا في العقارات والسيارات

تمكّن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من ضبط تشكيل عصابي ضم 5 أشخاص، مقيمين بمحافظة جنوب سيناء، بتهمة الإتجار في المواد المخدرة وتروّيجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك.

وبينت التحريات، أنَّ المتهمين غسلوا أموال المخدرات من خلال شراء العقارات والسيارات وتأسيس الأنشطة التجارية في أماكن مختلفة في مجالات «عقارات، أراضي، أنشطة تجارية، سيارات» وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقّدرت تلك الممتلكات بـ20 مليون جنيه، تمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.