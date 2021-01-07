رئيس التحرير

محمود مسلم

ضبط تشكيل عصابي قبل سرقة مخزن شركة قطع غيار سيارات في القاهرة

كتب:

الوطن
12:14 م | الخميس 07 يناير 2021
تشكيل عصابى

تشكيل عصابى

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم السرقات والتشكيلات العصابية.

فقد تمكنت قوة أمنية تابعة لمباحث قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة أثناء المرور لتفقد الحالة الأمنية بشارع جسر السويس دائرة القسم من ضبط 5 عاطلين – مقيمين بنطاق مديرية أمن القاهرة – لثلاثة منهم معلومات جنائية، وذلك حال استقلالهم عربة كارو تجرها دابة، مُحمل عليها كرتونة بداخلها كمية من فلاتر الزيت والجاز «مجهولي المصدر» وبمناقشتهم عن مصدر المضبوطات بحوزتهم أقروا بأنها من متحصلات واقعة سرقة، حيث اعترفوا بسرقة كمية من قطع غيار السيارات من داخل مخزن إحدى شركات قطع غيار السيارات الكائن بدائرة القسم بأسلوب «كسر القفل».

وتم بإرشادهم ضبط كل المسروقات لدى عميلهم «سيئ النية – مالك مركز لزيوت السيارات - مقيم بدائرة القسم»، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات واتهمهم بالسرقة. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

اقرأ المزيد:

ضبط تشكيل عصابى للإتجار بالآثار بحوزته 400 قطعة يشتبه في أثريتها

ضبط عناصر تشكيل عصابى بالقاهرة تخصص فى إنتحال صفة رجال شرطة

ضبط عناصر تشكيل عصابى بالقاهرة تخصص فى سرقة بطاريات السيارات

ضبط تشكيل عصابى بالشرقية تخصص فى سرقة المواد البترولية من خطوط الأنابيب

ضبط تشكيل عصابى بالجيزة يصنع ويتاجر في مخدر الآيس "الشابو"

ضبط تشكيل عصابى خطط لسرقة تاجر بالإكراه بالإسكندرية