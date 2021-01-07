ضبط تشكيل عصابي قبل سرقة مخزن شركة قطع غيار سيارات في القاهرة

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم السرقات والتشكيلات العصابية.

فقد تمكنت قوة أمنية تابعة لمباحث قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة أثناء المرور لتفقد الحالة الأمنية بشارع جسر السويس دائرة القسم من ضبط 5 عاطلين – مقيمين بنطاق مديرية أمن القاهرة – لثلاثة منهم معلومات جنائية، وذلك حال استقلالهم عربة كارو تجرها دابة، مُحمل عليها كرتونة بداخلها كمية من فلاتر الزيت والجاز «مجهولي المصدر» وبمناقشتهم عن مصدر المضبوطات بحوزتهم أقروا بأنها من متحصلات واقعة سرقة، حيث اعترفوا بسرقة كمية من قطع غيار السيارات من داخل مخزن إحدى شركات قطع غيار السيارات الكائن بدائرة القسم بأسلوب «كسر القفل».

وتم بإرشادهم ضبط كل المسروقات لدى عميلهم «سيئ النية – مالك مركز لزيوت السيارات - مقيم بدائرة القسم»، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات واتهمهم بالسرقة. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.