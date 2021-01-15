إحباط مخطط تشكيل عصابي لإنشاء مصنع أقراص مخدرة بالمنوفية

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة تكوين 9 أشخاص لـ4 منهم معلومات جنائية، تشكيلًا عصابيًا تخصص في تصنيع الأقراص المخدرة لعقاري «التامول – الترامادول» وإعدادهم المواد الكيميائية التي تدخل في تصنيع العقاقير المخدرة وكبسها بالماكينات والأجهزة الخاصة بذلك وصولًا للمنتج النهائى وتخزينها بمخازن سرية استعدادا لترويجها على عملائهم بمختلف محافظات الجمهورية متخذين من دائرة مركز شرطة الباجور بمحافظة المنوفية مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات وتنسيقًا وقطاعي الأمن الوطني والأمن العام بالاشتراك مع قطاع الأمن المركزي والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة ومديريتى أمن الجيزة والمنوفية أمكن ضبط 6 من عناصر التشكيل وبرفقتهم أحد الأشخاص، وأسفرت عمليات التفتيش للمتهمين المشار إليهم ومساكنهم عن ضبط ما يلي: «كمية لبودرة الترامادول الخام وزنت 4.500 كيلو جرام، و930 قرصا مخدرا لعقار الترامادول، وكمية لمخدر الأفيون، وكمية لمخدر الحشيش، وأدوات خاصة بالتصنيع والتغليف، وكمية من المواد الخام الخاصة بتصنيع المواد المخدرة، ومبالغ مالية، وطبنجة، و35 طلقة لذات العيار، وسيارة، و7 تماثيل يشتبه فى أثريتهم، و5 هواتف محمول».

وتقدر قيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى 3 ملايين و600 ألف جنيه.

بمواجهة المتهمين اعترفوا بتصنيع العقاقير المخدرة لترويجها على عملائهم والمبالغ المالية من متحصلات تجارتهم غير المشروعة، والهواتف المحمولة والسيارة فى النقل والترويج والسلاح النارى بقصد الدفاع.