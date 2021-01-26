«لطيفة» تكشف حقيقة إصابتها بفيروس كورونا: أنا زي الفل

تدوال رواد السوشيال ميديا خلال الساعات القليلة الماضية إصابة المطربة التونسية لطيفة بفيروس كورونا، وخاصة أنها كانت ضيفة على برنامج «غني مع فايز» الذي يقدمه الفنان فايز العزيز الذي أعلن إصابته مؤخرا بالفيروس.

ونفت لطيفة إصابتها بفيروس كورونا، قائلة: «الحمد لله أنا زي الفل وبخير ولم يصيبني فيروس كورونا، وما يتم تداوله عن إصابتي بعد ظهوري مع الفنان فايز السعيد ببرنامجة الجديد غير صحيح».

وأضافت لـ«الوطن»: «أحب اطمئن جمهوري أنا بخير، وأجريت جميع الفحصوصات اللازمة وأثبتت عدم إصابتي بأي مكروه، وأوجه الشكر لمن اهتم وسأل عني».

واحتفلت لطيفة الأربعاء الماضي بعيد ميلاد والدتها، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، من خلال نشر فيديو، وعددا من الصور لها رفقتها.

وعلقت لطيفة قائلة: «كل ثانية وكل سنة وانتي والروح والدم اللي بيسري في روحي، كل سنة وانتي الضحكة اللي في حياتي، كل سنة وانتي الفرحة ودنيتي ودنيا أخواتي كلنا، كل سنة وانتي تاچ روسنا، كل ثانية وانتي منورة حياتي وحياتنا كلنا، يا أغلى ما عندي يا أروع أم يا وطني وروحي ودنيتي ربنا يحفظك ويخليكي لينا يا أمي»

طرحت مؤخرا لطيفة أغنيه «خليني» من كلمات ياسين حمزاوى وألحان وتوزيع أمين القلصى.