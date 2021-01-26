قانون الأحوال الشخصية الجديد: «أخشى ألا أقيم حدود الله» شرط الخلع

أبقت مسودة مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، علي حق "الخلع" للزوجة التي ترغب في الطلاق، دون المساس علي الإطلاق بحقها في حضانة الطفل، ولكن مع التنازل عن حقوقها المالية الأخرى، واشترط التشريع أن تقر الزوجة صراحة أنها "تخشي ألا تقيم حدود الله".

وكان مجلس الوزراء علي مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، وذلك تمهيدا لإحالته لمجلس النواب للبدء في مناقشته من جانب اللجان النوعية المختصية، ومن المتوقع أن تشهد مناقشات التشريع جلسات حوار مع كافة المعنيين بهذا التشريع قبل اقراره بشكل نهائي خصوصا أنه من التشريعات الاجتماعية التي تمس كافة الأسر المصرية وبه عدد كبير من النقاط الجدلية التي تحتاج لتوافق واسع للخروج بها للنور.

ونظمت مسودة مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، التي حصلت "الوطن" علي نسخة منها، حق الزوجة في "الخلع" حيث سمحت للزوجة في حالة عدم التراضي مع الزوج في رفع دعوي "خلع" أمام المحكمة، مقابل التنازل عن جميع حقوقها المالية علاوة علي رد الصداق الذي حصلت عليه، وذلك في حالة الحكم لها بالطلاق.

شروط الخلع

واشترط التشريع علي المحكمة قبل التطليق محاولة الصلح بين الزوجين، وفي حالة إصرار الزوجة علي الطلاق وتقر صراحة أنها تبغض الحياة الزوجية مع زوجها ولن تستطيع الاستمرار في هذه العلاقة، وتخشي ألا تقيم حدود الله بسبب هذا الأمر، حينها تحكم المحكمة بالطلاق لصالحها مقابل التنازل عن حقوقها.

وعن مصير حضانة الأطفال والانفاق عليهم في حالة الحكم لصالح الزوجة بالخلع، أوضحت مسودة مشروع قانون الأحوال الشخصية أن لا تأثير للخلع إطلاقا علي حقوق الأطفال أو مصير الحضانة، وبالتالي لا يجوز قانونيا للزوجة أن تتنازل عن حضانة الطفل ونفقته مقابل الخلع، وحظر التشريع الطعن بأي حال من الأحوال من جانب الزوج علي حكم الخلع، وبالتالي فهو حكم نهائي لا يجوز التعامل معه بأي طرق من طرق الطعن المعتادة.