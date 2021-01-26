التعليم: توريد مليون و513 ألف تختة للمدارس خلال الـ5 سنوات الماضية

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن توريد نحو مليون و513 ألفا و951 تختة لجميع المدارس على مستوى الجمهورية خلال الـ5 سنوات الماضية، ضمن خطة الوزارة لتجديد المدارس وتطويرها، موضحة أنّه جرى إنشاء وتطوير مبانٍ مدرسية من خلال منح خارجية من اليابان وألمانيا والكويت بـ154 مدرسة.

وذكر تقرير رسمي لوزارة التربية والتعليم، أنّه جرى خفض الكثافات الطلابية داخل الفصول، وتوفير الخدمة التعليمية بالقرى الأشد احتياجا والقرى المدرجة ببرنامج حياة كريمة، وجرى تنفيذ 1431 مشروعا بإجمالي 19 ألفا و271 فصلا، وإنشاء 54 مركزا للموهوبين والتعلم الذكي، و194 مدرسة تعليم مجتمعي بالمناطق النائية والمهمشة من خلال المجتمع المدني.

ومن جهته، أوضح الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّ متوسط عدد الطلاب في الفصل الواحد يتراوح من 42 إلى 45 وده عدد كبير، وفي مدارس فيها 70 و80 طالبا في الفصل، ما دفعنا إلى تطبيق فكرة الفراغات الذكية أو الفصول الذكية، لمواجهة الكثافات الطلابية.

وأشار وزير التعليم، إلى أنّ الوزارة تحتاج إلى 130 مليار جنيه لحل مشكلة الكثافة في الفصول، وبحاجة لـ250 ألف فصل، ونبني 15 ألف فصل سنويا، موضحا أنّ الوزارة ستواصل العمل على تقديم تعليم عالي الجودة لجموع الطلاب بمختلف المراحل التعليمية، والوزارة تسير بخطوات كبيرة لتطوير منظومة العملية التعليمية في مصر.

وأضاف شوقي، أنّ امتحانات الترم الأول من الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2020-2021، ستعقد بعد 20 فبراير المقبل، مؤكدا أنّ الامتحانات سوف تعقد مهما كانت الظروف والتحديات، للحفاظ على مستقبل الطلاب، ولا نيّة على الإطلاق لإلغاء الامتحانات.

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلن أنّه سيتم إعلان تفاصيل عقد الامتحانات وبداية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2020-2021، يوم الأحد الموافق 14 فبراير المقبل.