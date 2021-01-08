لقاء الخميسي لـ«الوطن»: تهنئة الأقباط بعيد الميلاد واجب ديني

كشفت النجمة لقاء الخميسي أسباب هجومها على أحد متابعيها عبر خاصية «ستوري» بتطبيق «إنستجرام»، أمس الخميس، بعد سخريته من توجيه التهاني للأقباط في عيد الميلاد المجيد.

وقالت الخميسي في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن الدين الإسلامي دين محبه وسلام، مضيفة: «الله محبة وسلام، وبالتالي تهنئة أصدقائنا وأحبابنا وإخواتنا المسيحيين قبل أن يكون واجبا إنسانيا فهو واجب ديني».

لقاء الخميسي: الإسلام دين محبة وسلام

وتابعت: «عيد ميلاد السيد المسيح هو يوم مبارك، والرسول عليه أفضل الصلاة والسلام كان يحسن معاملة الجميع، ولا يوجود آية قرانية واحدة تمنع ذلك أو تُكفر المسيحين، وكلامي هنا موجه لمن يُكفر الأقباط بمنشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي».

وتابعت: «الشيوخ المُكفرين لغيرهم ماهم إلا متذمتين ولم يتفحصوا في دينهم بما يكفي، إحنا وطن واحد وشعب واحد نفرح ونعيد مع بعض ونزعل لبعض، كفاية أفكار خاطئة».

الشيوخ المُكفرين لغيرهم متزمتين

وكانت لقاء الخميسي قد نشرت منشورا لأحد الشباب أبدت خلاله استيائها الشديد من سلوكه بعد سخريته من الاحتفال بعيد الميلاد، وعلقت عليه قائلة: «هذا الكائن تلميذ من تلاميذ بعض الذين يتحدثون باسم الدين، وهم لا علاقة لهم إطلاقًا بآداب الدين واحترامه للآخرين».

وفي سياق مختلف، تعاقدت لقاء الخميسي على تقديم دور البطولة النسائية في مسلسل «إجازة مفتوحة» أمام الفنان شريف منير، والمقرر انطلاق تصويره خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث تجسد دور زوجة الأخير، بحسب الأحداث.

وينتمي مسلسل «إجازة مفتوحة» إلى نوعية مسلسلات الـ45 حلقة، والمقرر عرضه بعد موسم رمضان المقبل، ويشارك في بطولته كل من سميحة أيوب، مراد مكرم، دنيا ماهر، شريف إسماعيل، كريم أبوزيد وجاري اختيار باقي الأبطال، من تأليف أحمد محمود أبوزيد وإخراج محمد حماقي.