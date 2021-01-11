لقاء الخميسي لـ محمد عبد المنصف بعد تألقه أمام بيراميدز: «أسد»

حرصت الفنانة لقاء الخميسي، على دعم زوجها محمد عبد المنصف، حارس مرمى وادي دجلة، عقب تألقه أمام بيراميدز، اليوم الإثنين، في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الثالثة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ونشرت لقاء الخميسي، صورة لـ محمد عبد المنصف، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عقب انتهاء المباراة، لتضع عليها صورة «أسد».

وكان محمد عبد المنصف، قد حصل على إشادات عدّة، بعد ظهوره المُميز في المباراة اليوم، وتصديه لركلة جزاء من فريق بيراميدز.

وعبد المنصف، من مواليد السادس من فبراير عام 1977، حيث سيبلغ عامه الـ44 في الشهر المقبل، وبدأ مسيرته مع الكروية من بوابة نادي مزارع دينا عام 1995، وقدم مستويات مميزة مع الفريق الذي كان يعد أحد أندية الشركات في ذلك الوقت.

مستوى «أوسا» مع فريقه جذب أنظار مسؤولي نادي الزمالك، لينضم لصفوف القلعة البيضاء في عام 1999، ويبدأ رحلة العطاء في ميت عقبة.

وتبادل عبد المنصف حراسة مرمى الأبيض مع عبد الواحد السيد، وتميز في التصدي لركلات الجزاء، وكان أحد أفراد الجيل الذهبي للقلعة البيضاء، واستمر داخل جدران 100 عقبة على مدار 11 عاما، حصد خلالها 3 ألقاب دوري، و3 بطولات لكأس مصر، وكأس السوبر المصري مرتين، ولقب واحد في كل من دوري أبطال أفريقيا والسوبر الأفريقي وكأس الكؤوس الأفريقية والسوبر المصري السعودي، والبطولة العربية للأندية.

وكانت الفنانة لقاء الخميسي، قد شنت قبل أيام هجومًا عنيفًا على أحد متابعيها، بعد سخريته من احتفال الأقباط بعيد الميلاد، قائلة: «أمثاله محتاجة إقصاء وإعادة تربية.. لكي الله يا مصر».

ونشرت الفنانة لقاء الخميسي، «ستوري» عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، لتُعبر عن مدى استياءها الشديد من سلوك هذا الشاب، والذي وصفته بقولها: «هذا الكائن تلميذ من تلاميذ بعض الذين يتحدثون بإسم الدين، وهم لا علاقة لهم إطلاقًا بآداب الدين واحترامه للآخرين».