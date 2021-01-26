بـ 8 إجراءات احترازية.. «القداسات» تستقبل أقباط الإسكندرية الأحد

تعود كنائس الإسكندرية، لاستقبال المصلين مجدداً خلال صلوات القداس الإلهي، بدءاً من الأحد المقبل، وذلك بعد أكثر من شهر من منع حضور الأقباط لصلوات القداس الإلهي بالإسكندرية، واقتصارها على الكهنة والشمامسة فقط، للحد من تفشي جائحة فيروس كورونا «كوفيد 19»، إلا أن تلك العودة تصحبها 8 قرارات أو إجراءات احترازية للحد من انتقال الفيروس المستجد.

إقامة القداسات في أي يوم خلال الأسبوع

فرد في كل دكة

وقال القمص إبرام إميل وكيل بطريركية الأقباط الأرثوذكس بالإسكندرية، إنه تقرر إقامة القداسات والتسبحة بمعدل فرد واحد في كل «دكة»، مع إمكانية إقامة القداسات في أي يوم من أيام الأسبوع.

قداسات خاصة لـ الابتدائي والإعدادي والعظة 15 دقيقة

وأوضح أنه جرى الاتفاق على إمكانية ترتيب قداسات خاصة للمراحل السنية «ابتدائي، إعدادي» بمعدل فرد في كل دكة، وتلقی عظة في القداس لا تزيد مدتها عن 15 دقيقة، كبديل عن خدمة مدارس الأحد، في هذه الفترة، ويقوم بها خدام المرحلة.

وأكد أن أي كنيسة لا يلتزم شعبها بالإجراءات الاحترازية التي سبق إعلانها على صفحة المتحدث الرسمي للكنيسة، أو تظهر فيها حالات إصابة، فيترك تقدير الموقف لآباء كل كنيسة حسب نسبة الإصابات بها، وتعلق الصلاة بها لمدة 15 يوما.

استمرار تعليق مدارس الأحد والعزاء وأي طقوس تمارس في المنزل

ولفت إلى استمرار تعليق خدمة مدارس الأحد، والاجتماعات، وكافة الأنشطة والخدمات، بالنسبة لصلوات الأكاليل والجنازات يسمح بالمشاركة فيها بمعدل فرد في كل دكة، مع استمرار تعليق صلوات الثالث وقاعات العزاء وصلاة الحميم وغيرها من الخدمات الطقسية التي تقام في البيوت.

وأشار إلى استئناف الدراسة في الكلية الإكليركية بالإسكندرية والمعاهد والمراكز التعليمية وذلك عبر التواصل الإلكتروني، على أن يقتصر الافتقاد على الاتصال التليفوني.

وأكد أن الكنيسة بشعبها والأكليروس يصلون لأجل أن يحفظ الله مصر وبلاد العالم أجمع من كل سوء، وأن ينجي البشرية من خطر الأمراض والأوبئة.