«التعليم»: استكمال الدراسة أمر حتمي.. ولا نية لإلغائها بسبب كورونا

كشف مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، سيعلن كل التفاصيل الخاصة بطريقة عقد امتحانات الترم الأول لصفوف النقل، وكيفية استكمال الدراسة، صباح الأحد الموافق 14 فبراير المقبل، مشيرًا إلى أن العام الدراسي سيتم استكماله، أمر حتمي، ولا يمكن إلغاء الدراسة بسبب تفشي فيروس كورونا، موضحًا أن هناك امتحانات سيتم عقدها عقب انتهاء إجازة منتصف العام الدراسي.

وقال المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، إن الوزارة انتهت من وضع السيناريوهات التى سيتم تنفيذها لاستكمال العام الدراسي الحالي 2020-2021، مؤكدًا أنها ستُعلن بالتفاصيل يوم 14 فبراير، وسيتم إعلان إجراءات جديدة سيتم تنفيذها بالمدارس للوقاية من تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والمعلمين والقائمين على العملية التعليمية بالمدارس، وهناك متابعات يومية لمستجدات فيروس كورونا، لمعرفة كيفية الطرق المثالية لتنفيذ سيناريوهات عودة الدراسة بالمدارس.

وأوضح المصدر، بأن الجميع داخل المنظومة التعليمية يعمل من أجل إنجاح العام الدراسي الاستثنائي بسبب كورونا، لافتًا إلى أن فكرة إلغاء الدراسة غير مطروحة على الإطلاق، كما أن انخفاض معدلات الإصابة بفيروس كورونا مؤشر لعودة الطلاب للمدارس مرة أخرى، مع الالتزام الكامل بارتداء الكمامات الطبية داخل المدارس طوال اليوم الدراسي وعدم نزعها، سواء للطلاب أو المعلمين.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، إنه لا يمكن إلغاء امتحانات الدبلومات الفنية بسبب فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن الامتحانات ستعقد في مواعيدها المحددة سلفًا، طبقًا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالى، والمزمع عقدها 29 مايو المقبل، موضحًا أن الوزارة جاهزة لجميع السيناريوهات المحتملة لتنفيذها حال استمرار أزمة كورونا.

وقال مجاهد، في تصريحات لـ«الوطن»، إن هناك تعليمات مشددة على جميع الطلاب والمعلمين بضرورة ارتداء الكمامات الطبية داخل المدارس أو اللجان الامتحانية وعدم نزعها، للحفاظ على أرواحهم وسلامتهم من خطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا، وجميع المدارس بها كل أدوات التعقيم والتطهير، للحد من انتشار فيروس كورونا.