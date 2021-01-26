شقيقة سعاد حسني: منى زكي أساءت لنفسها بمسلسل «السندريلا»

قالت جانجاه عبدالمنعم، شقيقة الفنانة سعاد حسني، إن مسلسل «السندريلا» الذي قدمته الفنانة منى زكي عام 2006 عن قصة حياة النجمة الكبيرة «كان سيئًا للغاية، وعمل على تشويه الرموز الفنية في هذه الحقبة الزمنية بالمخالفة للحقيقة».

المسلسل تم تنفيذه دون الرجوع إلينا

مسلسل «السندريلا» إخراج سمير سيف، للمنتج ممدوح الليثي، سيناريو وحوار عاطف بشاي، بطولة منى زكي، يوسف الشريف والذي جسد شخصية علي بدرخان، ومدحت صالح في دور عبدالحليم حافظ، وغادة رجب في دور نجاة الصغيرة، وعبدالعزيز مخيون في دور محمد عبدالوهاب، وسامي مغاوري في دور كامل الشناوي، وناجي سعد في دور ممدوح الليثي.

وأضافت «جانجاه»، لـ«الوطن»: «مسلسل (السندريلا) لا يوجد به شيء من قصة حياة سعاد حسني الحقيقية، وأساء لمجموعة كبيرة من أفراد الأسرة والمحيطين بها»، متابعة: «لم يكن هناك اتفاق بيننا على هذا المشروع الفني، وتم عمله خِلسة من غير الرجوع لنا».

تشويه رموز الفن

واستطردت: «المسلسل لم ينجح لأنه مخالف للحقيقة وليس له علاقة بحياة سعاد حسني، وكأن الهدف منه تشويه ناس معينة، وتم رفع 62 قضية ضده بسبب تشويه الرموز الفنية، وحصلنا على قرار بإيقافه وعدم عرضه في القنوات المصرية، أما القنوات العربية ليس لدينا سُلطة لإيقافه لديهم، وفي كل الأحوال لا يعرض لأنه مسلسل مش ناجح أصلًا».

وتابعت: «مسلسل السندريلا، ملئ بالتشويه والمغالطات عن سعاد حسني وعلاقتها بأسرتها وأصدقاءها، وكنت زعلانة من منى زكي لأنها لم ترجع لنا في البداية، وهى قالت إنها رجعتلي وده مش حقيقي محصلش، ولو قالت لي كنت هقولها الكاتب محفوظ عبدالرحمن بيكتب مسلسل عن سعاد حسني، وإننا كأسرة مرشحينها للدور، لكن للأسف هى عملت المسلسل من ورانا».

وأكملت: «منى زكي طمعت في الدور خافت إننا نرفضها وده مش صح إطلاقًا، هى سبقت الأحداث وعملت حاجات ميصحش تعملها في مشاهد، هل كانوا مغيبين؟، مش عارفة، لكنها أساءت لنفسها قبل ما تُسئ لسعاد حسني، صناع هذا المسلسل خسروا كتير ويستاهلوا ده لتشويهم صورة إنسانة العالم كله بيحبها».

وتمر اليوم ذكرى الفنانة سعاد حسني باعتبارها من مواليد 26 يناير، والتي تربعت على عرش السينما من خلال عدد من الأفلام منها «حسن ونعيمة، للرجال فقط، الحب الضائع، أين عقلي؟، موعد على العشاء، غريب في بيتي، الزوجة الثانية، شفيقة ومتولي، حب في الزنزانة، الساحرة الصغيرة، خللي بالك من زوزو».