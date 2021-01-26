توقيع بروتوكول تعاون طبي بين مستشفى شفاء الأورمان و«الحميات» بالأقصر

وقع الدكتور هاني حسين، مدير مستشفي شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بالأقصر، والدكتور محمد الرملي، مدير مستشفى الحميات بالمحافظة، برتوكول تعاون طبي.

حضر توقيع البروتوكول، المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، ومحمد عبدالقادر خيري، نائب المحافظ، ومحمود فؤاد، المدير التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، والدكتور طاهر أيوب، وكيل وزارة الصحة، وصبري عبدالحميد، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتورة إلهام محمد، وكيلة مديرية الصحة بالمحافظة.

ويتضمن البروتوكول بين «شفاء الأورمان والحميات»، تعاونا طبيا في عدة مجالات طبية، ما سينعكس بشكل إيجابي على الخدمة المقدمة للمرضى في محافظة الأقصر.

وأشاد المستشار مصطفى ألهم، بالجهود المبذولة في مستشفى شفاء الأورمان، مشيرا إلى أنها قدمت خدمات كبيرة كان يفتقدها المرضى في محافظات الصعيد، مؤكدا أنه يتابع عن قرب ما ينجز من أعمال مميزة داخل المستشفى، التي نستعين بأفضل الأطباء المتخصصين في مجال طب الأورام، وتستعين بأفضل الأجهزة الطبية العالمية.

ونوه محمد خيري عبدالقادر، نائب محافظ الأقصر، أن المحافظة سعيدة بالتقدم الطبي الملموس داخل المحافظة، مشيرا إلى أن الأخيرة تمد يدها لمستشفى شفاء الأورمان، لتواصل مسيرتها الناجحة في علاج مرضى الأورام في الصعيد.

وقال الدكتور هاني حسين، مدير مستشفى شفاء الأورمان، إن بروتوكول التعاون هدفه الأساسي تسهيل ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين في الأقصر، مشيرا إلى أن هدف كل المستشفيات خدمة المرضى أولا وأخيرا «لذلك نرحب بأي تعاون مثمر مع أي مستشفى».

وأكد محمود فؤاد، المدير التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، أن المستشفى جزء هام من أنشطتها، منوها إلى أن لها إسهامات في المجالات الخدمية والطبية كافة في مصر، موجها الشكر لمحافظ الأقصر ووكيلي الصحة والتضامن، على كل ما يقدمونه لصالح المواطنين في المحافظة.

وعبر الدكتور طاهر أيوب، وكيل وزارة الصحة بالأقصر، عن سعادته بما شاهده في مستشفى شفاء الأورمان، في أول زيارة له، مؤكدا أنها لا تقل عن أي أخرى عالمية، من حيث الإنشاءات والخدمات التي تقدمها للمرضى.

ونوه صبري عبدالحميد، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالأقصر، إلى سعادته بالمشاركة في توقيع البروتوكول، الذي سيصب في مصلحة المواطن، الذي كان يفتقد مثل هذه الخدمات التي تقدم بشكل مجاني تماما.

ووجه الدكتور محمد الرملي، مدير مستشفي الحميات بالأقصر، الشكر لقيادات مستشفى شفاء الأورمان، على تعاونهم وترحيبهم بالتعاون معهم، مشيرا إلى أن ثمرة هذا التعاون ستنعكس سريعا على الخدمات الطبية المقدمة للمرضي في المحافظة.