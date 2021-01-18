طلعت: بروتوكول تعاون «التضامن» والمصرية للاتصالات يخدم 3.5 مليون مواطن

أوضح الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولجيا المعلومات، أن بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه بين وزارة التضامن الاجتماعي وشركة المصرية للاتصالات، ستقوم الشركة بمقتضاه بتوزيع 3.5 مليون شريحة خط محمول لمستفيدي برنامج تكافل وكرامة، لافتا إلى أن الهدف من هذا البروتوكول متعدد الجوانب، وعلى رأسها التواصل السريع والمباشر والفعال مع مستحقي هذا البرنامج المهم من برامج الحماية الاجتماعية، لإعلامهم بموعد صرف المعاش والجهات التي سيصرف منها، بالإضافة إلى إعلامهم بأي تغيير بدورة العمل الخاصة بالمعاش.

وأضاف «طلعت»، خلال مداخلة هاتفية مع حلقة أمس الأحد من برنامج «من مصر»، المذاع على شاشة «CBC»، أنه من خلال تلك الشرائح يمكن للمواطن أيضا أن يتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، لطلب خدمة أو التعبير عن شكوى أو مطلب، معلنا أن الخطة ستكتمل بإنشاء محافظ إلكترونية لهؤلاء المواطنين، من خلالها يستطيعون أن يدخروا جزءا من المعاش أو يصرفوه عبر وسائل الصرف الحديثة.

وكشف وزير الاتصالات وتكنولجيا المعلومات، أن شركة المصرية للاتصالات، تبرعت وتحملت قيمة هذه الخطوط، في تعبير واحترام وتقدير من الشركة لبرنامج «تكافل وكرامة» وأهل مصر من المواطنين المستفيدين من البرنامج، والمستحقين لهذا الدعم.

وزير الاتصالات: ساعات ذروة استخدام الإنترنت تضاعفت بعد جائحة كورونا

وعن حجم استخدام الإنترنت بالمجتمع المصري خلال الفترة الحالية، أوضح أنه منذ اندلاع جائحة وباء كورونا المستجد في مارس الماضي، وتضاعفت ساعات ذروة استخدام التكنولجيا، من 8 ساعات يوميا، لأكثر من 15 ساعة يوميا، بسبب مكوث المواطنين في بيوتهم لفترات أطول، إلى جانب اعتماد الدولة على التعليم الإلكتروني، للحد من انشار الفيروس بمصر، حيث كان الطلبة يتلقون تعليمهم وفي أحيانا كثيرة أيضا كان يجرون امتحاناتهم من خلال الإنترنت، بالإضافة إلى أن جانبا كبيرا من المواطنين أصبح يعمل من المنزل باستخدام الإنترنت، ويستخدمون مكالمات الصوت والصورة لمباشرة أعمالهم، فضلا عن تبادل نقل الملفات الكبيرة من صور وأفلام وملفات، فكل هذا نتج عنه استخدام أكثر للإنترنت.

وصرح بأن قبل انتشار الجائحة، كانت تبدأ ساعة ذورة استخدام الإنترنت في مصر من الخامسة مساء، التي تشهد عودة المواطنين إلى بيوتهم قادمين من أعمالهم، وتستمر حتى منتصف الليل أو بعده بقليل، ولكن مع بداية الجائحة استطالت هذه الساعات، لأن كثيرا من الشباب يفضلون السهر للمذاكرة أو متابعة البرامج الترفيهية وغيره خلال ساعات الليل.