المصرف المتحد: محضر وإعلام وراثة لصرف شهادة المليونير لأسرة الفائز المتوفي

قال محمد صلاح، مدير عام فروع المصرف المتحد، إنه تم إبلاغ ورثة المتوفي الفائز بـ«شهادة المليونير» مجدي ناشد مسعد قلديوس، بضرورة عمل محضر في قسم الشرطة بضياع الشهادة التي اشتراها الراحل بـ 100 جنيه قبل 19 عاما، ثم توفى عام 2008.

استخراج إعلام وراثة

وأضاف صلاح لـ«الوطن»، أنه يجب أيضا الانتهاء من إجراءات إعلام الوراثة لبيان ورثته من الأبناء والأشقاء، والتقدم للبنك بعد ذلك بالأوراق المطلوبة وصورة من محضر الشرطة، لتسلم قيمة الشهادة التي كانت مستحق صرفها للراحل بـ 70 ألف جنيه.

حالة الفائز المتوفي ليست الأولى

وأوضح صلاح أن حالة الراحل «مجدي ناشد» ليست الأولى، حيث سبق قبل عدة أشهر، أن أُجري السحب على حملة شهادة المليونير، وكان شاباً يدرس في روسيا، وتم التواصل معه وقتها وإبلاغه بالفوز في السحب، وبعد عودته تسلم قيمة الشهادة كاملة.

وأبلغت أسرة المتوفى الفائز بشهادة «المليونير»، في وقت سابق، إدارة المصرف المتحد، بأن الشهادة التي اشتراها «مجدي ناشد» ضاعت منذ سنوات ولم يجدوها بعد اتصال «المصرف» به لتهنئته كونه أول فائز في سحب يناير 2021.

«الراحل» كان أول الفائزين في السحب الذي أجراه المصرف المتحد على شهادة المليونير أول يناير الجاري، تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي 32 مرة في العام بإجمالي 4 ملايين جنيه.

وقبل 19 عاماً، اشترى الفائز المتوفي، الشهادة فرع المصرف في مدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، وقد تجددت تلقائياً بتاريخ 22 أكتوبر 2017 وتحمل رقم 454، واتصلت إدارة المصرف به لإبلاغه بفوزه بقيمة الشهادة، وتحديد موعد الاستلام، لكن المفاجأة أنَّ الفائز متوفي منذ أكثر من 13 عاما، وأنه اشترى هذه الشهادة قبل وفاته بعدة سنوات، أملًا في الفوز بالمبلغ المالي الكبير ليحقق حلمه هو وأولاده.