عاجل.. «التموين» تعلن فتح باب التظلمات لعودة المحذوفين من البطاقات

فتحت وزارة التموين والتجارة الداخلية الباب مجددًا للمواطنين الذين سبق وتم وقف أو حذف او شطب بطاقتهم التموينية، في وقت سابق بسبب محددات العدالة الاجتماعية، بعدما بدأت مديريات التموين على مستوى الجمهورية في تقبل التُظلمات بشرط إرفاق مستندات تدل على زوال الصفة السابقة التى توقفت البطاقة بسببها.

وكشف مصدر بالوزارة في تصريحات لـ«الوطن»، أن مديريات التموين بدأت منذ منتصف الأسبوع الماضي، في تلقي طلبات من تم استبعادهم من منظومة البطاقات التموينية بسبب محددات العدالة الاجتماعية لحذف غير المستحقين التى بدأ تطبيقها منذ مايو 2018، حيث سمح لمن زال عنهم صفة عدم الاستحقاق بتقديم ما يثبت أحقيتهم الحالية في العودة للقواعد التموينية واستحقاق الحصول على بطاقة تموينية.

وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عددا من الشروط تدفع بأصحابها للحذف من منظومة التموين في مايو 2018، وكانت أبرز شروطها أن يزيد استهلاك الكهرباء على ألف كيلووات شهريًا للمواطن صاحب البطاقة، وأن يزيد استهلاك فاتورة الهاتف المحمول على ألف جنيه شهريًا، وأن يكون الأبناء مُدرجين بمدارس دولية أو خاصة، وأن تتجاوز مصاريف الابن في المدرسة 30 ألف جنيه,

ومن ضمن الشروط أيضًا، أن يمتلك الفرد صاحب البطاقة التموينية سيارة موديل 2014 أو أحدث من ذلك، أو أن يكون صاحب البطاقة من أصحاب الوظائف العليا «وكيل وزارة / مدير عام».

مديرية التموين في محافظة الجيزة:

وقال طلعت حسن مدير مديرية التموين في محافظة الجيزة، إن المديرية تتلقى التظلمات، مرفقة بالمستند الدال على زوال صفة عدم الاستحقاق، وترسل التظلمات كل 10 أيام مُجمعة إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية، لبحث الأمر قبل الموافقة على عودة البطاقة من عمدها.

وأشار حسن في تصريحات لـ«الوطن»، أن أبرز التظلمات التي تأتي للمديرية من المواطنين تتمثل في امتلاكه سيارة حديثة لكن يقوم بتأجيرها لشركات النقل الخاص مثل أوبر وكريم، وفي هذه الحالة نطلب منه مستندات تدل على تأجير السيارة لهذه الشركات، أو أنه قام ببيع السيارة التي كان يمتلكها في وقت سابق.

وتابع: «فيه برضو شكاوى من أن فاتورة الكهرباء لا تتجاوز الألف جنيه، وفي هذه الحالة نطلب من المواطن صور فواتير آخر 3 شهور، عشان نتاكد أنه في متوسط أقل من الألف جنيه».