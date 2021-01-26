للزواج والطلاق.. إجراءات استخراج بطاقة تموينية جديدة

وضعت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عددا من الشروط والقواعد الحاكمة لاستخراج بطاقة تموين جديدة، خاصة في حالة الطلاق والزواج.

وفي حالة استخراج بطاقة جديدة للمطلقة والمقيدة على بطاقة الأسرة التموينية المسجلة باسم زوجها السابق فسيتم إلغاء اسم الزوج تلقائيا من «السيستم»، وستصبح البطاقة باسم الزوجة، وفي حالة وجود أولاد ستحل المطلقة مكان رب الأسرة بالبطاقة، وذلك من خلال موقع دعم مصر أو البوابة الرقمية.

وحرصا من الوزارة على توفير جميع الخدمات، وأن تصل الخدمات لجميع القرى والمحافظات، أعلنت أنه في حالة عدم توفر إنترنت يمكن التوجه إلى مكتب التموين وملء النموذج الخاص باستخراج بطاقة جديدة في حالة كانت المرأة المطلقة غير مقيدة على قاعدة البيانات، وملء نموذج فصل اجتماعي إذا كانت مقيدة، وإرفاق المستندات الآتية بالطلب المقدم إلي مكتب التموين:

- صورة من بطاقة الرقم القومي

- صورة من شهادة الطلاق

- صور بطاقات أو صور شهادات ميلاد الرقم القومي للأولاد.

- صورة من حكم المحكمة في حالة كانت المطلقة لديها حكم محكمة بالحضانة.

- مكتب التموين مسئول عن فحص المستندات، وذلك للتأكد من عدم وجود بطاقة تموينية باسم صاحبة الطلب في حال البطاقات الجديدة وذلك لضمان عدم إصدار أي بطاقات مكررة، وفي حال الفصل الاجتماعي يتم فصل صاحبة الطلب عن بطاقة الزوج تمهيدا لاستخراج البطاقة الجديدة لها ثم إرسال النموذج بعد الاعتماد إلى مركز الخدمة.

- يقوم مكتب التموين بإدخال بيانات البطاقة التموينية جديدة على النظام بناء على البيانات المدرجة في استمارة الخدمة المعتمدة من مكتب التموين و المديرية

- تقوم الشركة المنفذة بطباعة البطاقة الذكية خلال أسبوعين وإرسال البطاقة الذكية إلى مكتب التموين التابع له صاحبة الطلب

- تقوم صاحبة الطلب باستلام البطاقة الجديدة من مكتب التموين، ويتم تفعيل البطاقة وطلب الرقم السري عن طريق الموقع الالكتروني دعم مصر أو إرسال رسالة تتضمن رقم 1 إلى رقم 9136 لتتلقى ردا برسالة تحتوي على الرقم السري.