انطلاق تصوير مسلسل «النمر» لـ محمد إمام

أعلن السيناريست محمد صلاح العزب، انطلاق تصوير مسلسل «النمر» للفنان محمد عادل إمام، تمهيدًا لعرضه في موسم دراما رمضان المُقبل.

ونشر محمد صلاح العزب، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، صورة من كواليس العمل، مُعلقًا عليها بقوله: «لا قوة إلا بالله.. مسلسل النمر 2021».

يذكر أنّ مسلسل «النمر» من بطولة الفنان محمد عادل إمام، وهنا الزاهد، ونرمين الفقي، وبيومي فؤاد، ومحمد رياض، وآخرين، وهو من تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل، ومن إنتاج شركة سينرجي.

الملك

وكان هذا المسلسل يحمل اسمًا أوليًا «الملك» قبل أن يتم تغييره إلى اسمه الحالي «النمر»، إذ أعلن محمد عادل إمام، فور تعاقده على هذا العمل، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، قائلًا: «كنت ناوي ماعملش مسلسلات لفترة قلت مش هلاقي حاجة جامدة زي هوجان.. لحد ما المؤلف محمد صلاح العزب والمخرجة شيرين عادل فاجأوني.. (النمر رمضان_2021) إن شاء الله.. إنتاج تامر مرسي.. إشراف عام حسام شوقي».

لص بغداد

وشارك الفنان محمد عادل إمام، مؤخرًا في فيلم «لص بغداد»، وشاركه البطولة ياسمين رئيس، وفتحي عبدالوهاب، وأمينة خليل، ومحمد عبدالرحمن، وأحمد العوضي، وهو من تأليف تامر إبراهيم وإخراج أحمد خالد موسى.

وتدور أحداث فيلم «لص بغداد» في إطار أكشن يتخلله العديد من المواقف الكوميدية، حول مغامرة كوميدية تقع عندما يهم أبطال الفيلم البحث عن كنز مفقود، إنتاج "سينرجي فيلمز" برئاسة المنتج أحمد بدوي.

الاختيار

وظهر الفنان محمد عادل إمام، كضيف شرف في مسلسل «الاختيار»، الذي يحكي سيرة الشهيد العقيد أحمد منسي، وجسده بطولته الفنان أمير كرارة، وعُرض في موسم دراما رمضان الماضي.

ووجه أمير كرارة الشكر إلى محمد عادل إمام، بعد ظهوره في المسلسل، إذ نشر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» وقتها: «غربل الكمين يا منسي رحم الله شهداء الوطن.. شكرًا محمد عادل إمام».