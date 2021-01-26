وكيل «صناعة النواب» ينتقد خطة تطوير شركة مصر للطيران

وجه عددا من النواب، تساؤلات إلى وزير الطيران المدني الطيار محمد منار عنبة، حول خطة تطوير شركة مصر الطيران، وعددا من الملفات الأخرى، وذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، لمناقشة بيان وزارة الطيران المدني، وما حققته من إنجازات ضمن برنامج مصر تنطلق.

انتقد النائب محمد مصطفى السلاب، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، طريقة عمل شركة مصر للطيران ووزارة الطيران المدني، وقال تعقيبا على البيان الذي ألقاه وزير الطيران المدني أمام مجلس النواب اليوم: «للأسف أحزننى التحدث عن فكرة أن شركة مصر للطيران هي شركة خدمية أكثر منها اقتصادية.. وكنت أتمنى خطة لتطوير شركة مصر للطيران وزيادة أسطول الطائرات بشكل كبير».

وقال السلاب: «عندما نرى أنه كان لدينا في عام 2008 نحو 45 طائرة، والآن أصبح لدينا 70 فقط، فذلك ليس النمو المرجو لشركة مصر للطيران، التي تمثل واجهة مصر، التي من المفترض أن تكون أكبر مصدر للدخل السياحى بالبلاد».

وأضاف: «هناك شركات بدأت معنا، وكانت تمتلك 35 طائرة، وأصبح لديها 130 طائرة الآن، وهو أمر يحزننى جدًا»، وتساءل السلاب، عن خطة الوزراة فى تنمية الطائرات، ومعايير اختيار الطائرات، مشيرًا إلى أن مصر قامت بشراء 12 طائرة «إيرباص 220»، وبعدها فوجئنا أن تكلفة تشغيل هذه الطائرة كبيرة جدًا، لاسيما وأنها مصنعة للطيران فى الأجواء الباردة.

وتساءل عن خطة الوزراة للتعامل مع تلك الأزمة، خاصة أننا لا نمتلك جهاز المحاكاة الخاص بتلك الطائرة، ما يجعل تكلفة تدريب الطيارين عليها عالية جدًا.

وأشار إلى أهمية تدريب الطيارين، قائلًا: «نعلم جيدًا أن الطيار المصري أعظم طيار فى العالم، لكن مع عدم التشغيل الكثير بسبب أزمة كورونا، أدى إلى ضعف جودة الطيران»، متسائلًا عن خطة الوزراة لتدريب الطيارين وتعظيم جودة الطيران.

وأضاف: «أيضًا بالنسبة للخدمات الأرضية بالمطارات، أرى أنها لم يتم تحديثها منذ فترة، الخدمات لم تُحدَث بها، ولاسيما أنها واجهة مصر».

وطالب وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب، وزير الطيران المدني، برؤية واضحة عن الطيران المصرى خلال السنوات العشر المقبلة، وكيفية تطوير الطيران المصرى.

بكري يطالب بتطوير مطارات الصعيد

وأكد مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أن أكثر ما يؤلمه يتمثل في حجم الديون المتراكمة على وزارة الطيران، التي تقدر بنحو 21 مليار جنيه.

وتابع: نعلم أن الوزير غير مسؤول، والسبب يعود لشراء طائرات سابقا، فضلا عن الخسائر التي تكبدها بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، لكن يجب أن نعرف ماهو التصور لإنهاء هذا الحجم من الديون.

ووجه حديثه للوزير، قائلا: تحملتم مشقة العمل الدوؤب خلال جائحة فيروس كورونا، وكان هناك نجاح مبهر فيما يتعلق بنقل المصريين من الخارج، وكنت أتواصل شخصيا مع الوزير، و بعد ساعات نجد طيارة للمكان المحدد.

ودعا عضو مجلس النواب، وزير الطيران المدني بضرورة أن يكون هناك نظرة إلى مطارات الصعيد، لاسيما سوهاج.