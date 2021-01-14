10 رؤساء لجان برلمانية يحتفظون بمقاعدهم في 2021

أسفرت انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس النواب التي أجريت منذ قليل عن احتفاظ عشرة رؤساء للجان النوعية بمجلس النواب برئاستهم لنفس اللجان بالبرلمان الحالي وهم:

1- النائب الدكتور عبدالهادي القصبي رئيسا للجنة التضامن والأسرة وذوي الإعاقة.

2- الدكتور سامي هاشم رئيسا للجنة التعليم والبحث العلمي.

3- النائب هشام الحصري رئيسا للجنة الزراعة والري.

4- النائب أحمد بدوي رئيسا للجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

5- المهندس عماد سعد حمودة رئيسا للجنة الإسكان والمرافق العامة.

6- النائب أحمد السجيني رئيسا للجنة الإدرة المحلية.

7- النائب أحمد سمير رئيسا للجنة الشئون الاقتصادية.

8- النائب محمد كمال مرعي رئيسا للجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

9- كريم درويش رئيسا للجنة العلاقات الخارجية.

10- اللواء كمال عامر رئيسا للجنة الدفاع والأمن القومي.