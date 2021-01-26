قصور الثقافة تحتفل بعيد الشرطة وثورة يناير في القوصية

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية في إطار احتفالات الهيئة بعيد الشرطة وثورة يناير بفرع ثقافة أسيوط، حيث التقي نخبة من كبار أدباء الصعيد في ضيافة نادي أدب ثقافة القوصية برئاسة الشاعر مدثر الخياط رئيس مجلس إدارة نادي الأدب المركزي بأسيوط، ونادي الأدب بالقوصية وبمشاركة متميزة لأدباء أسيوط وسوهاج والمنيا في أمسية شعرية بعنوان في حب مصر، بمقر مركز شباب القوصية.

ورحب مدير عام الثقافة بأسيوط خلال كلمته بالحضور، وأكد أن الأدب هو الداعم الأول للثقافة وهو عنوانها وأن القوصية تحظى بنخبة من كبار الأدباء والشعراء، وقدم لجميعهم الشكر على إثراء المحتوى الثقافي والفكري بالصعيد، حضر الملتقى دعاء الخطيب، صباح حامد، وهناء نصر من إدارة مدرسة جاد الرب الابتدائية ولفيف من الأدباء والشعراء والمبدعين بمحافظة أسيوط.

شارك بالملتقى نخبة من كبار أدباء الصعيد وعلى رأسهم الشاعر احمد نادى بهلول رئيس مجلس إدارة نادي الأدب بقصر ثقافة ديروط والشاعر شرقاوي عبد العليم رئيس مجلس إدارة نادي الأدب ببيت ثقافة أبنوب والشاعر أحمد الشافعى رئيس مجلس إدارة نادي الأدب المركزي بأسيوط السابق.