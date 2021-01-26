خالد الجندي: من لا يلتزم بإجراءات كورونا الاحترازية لا يطبق الإسلام

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن الدين الإسلامي أمرنا بالأخذ بالأسباب والحذر، كما أن المسلم لا بد أن يكون فى حالة تيقظ وتوقي الشر، والاعتماد على الله، ويتوكل على الله ولا يتواكل، لافتًا إلى أن من لا يفعل هذا الأمر، يعتبر لا يطبق الإسلام بشكل صحيح.

عدم الالتزام بإجراءات كورونا جريمة «قتل نفس» يُحاسب عليها أمام الله

وأضاف «الجندي»، خلال تقديمه برنامج «ليطمئن قلبي»، الذي يُعرض على إذاعة «ميجا fm»، أن من لا يُطبق الإجراءات الاحترازية للوقاية من جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، يُعتبر لا يُطبق الإسلام، بل يرتكب جريمة «قتل نفس»، وسيحاسب عليها أمام الله عز وجل يوم القيامة.

من لا يطبق إجراءات كورونا يُعطل مؤسسات الدولة ويهدر المال العام

وأشار عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إلى أن هذا الشخص الذي لا يُطبق الإجراءات الإحترازية بمثابة سماحه لهذا الفيروس في الانتشار وتعطيل مؤسسات الدولة في مواجهته، فضلًا عن إهدار المال العام بعدم هذا الالتزام، لهذا الأمر سيقف أمام الله وسيُحاسب عليه.

إلحاق الضرر بالآخرين مُخالف لأوامر الله

وأشار الجندي إلى أنه يجب على الجميع اتباع القاعدة الفقهية الأصولية «لا ضرر ولا ضرار»، فالضرر أن تُصيب نفسك وهذا لا يرضاه الإسلام، بينما الضرار هو إلحاق الضرر بالغير، وهذا الأمر مُخالف لأوامر الله وتعاليم ولي الأمر، «تعاليم ولي الأمر اللي هو القانون اللي بيحاول يحمي الناس».

وكان «الجندى» قد ناشد الجميع عدم لعن فيروس كورونا، كونه جنديا من جنود الله سبحانه وتعالى، هو الذي جاء به، وهو الذي سيصرفه، مطالبًا الجميع باتباع الإجراءات الاحترازية، من أجل تخفيف الضغط على الجيش الأبيض، والحفاظ على أرواحهم، «أطباء مصر أمانة يجب الحفاظ عليهم».