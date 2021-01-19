خالد الجندي عن «التورتة الجنسية»: مصيبة وكارثة وتحريض على الفسق

قال الشيخ خالد الجندي الداعية الإسلامي وعضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، على احتفالات عضوات نادي الجزيرة بحلوى على شكل أعضاء جنسية، والمعروف إعلامية بـ«التورتة الجنسية»، بأنّه تحريض على الفسق والفجور.

ووصف الجندي، لـ«الوطن»، الواقعة بأنّها «مصيبة»، وعلى المشرِّع الضرب بيد من حديد على هذه الكارثة، وأن يتدخل القضاء بالعدالة الناجزة في القضية التي تعصف بالأخلاقيات والثوابت وصدق رسول الله (ص)، حين قال: «إذا لم تستح فافعل ما شئت»، و«الحياء شعبة من الإيمان»، فعندما يسقط الحياء، تسقط المبادئ والقيم.

وتابع عضو مجلس الشؤون الإسلامية: «نحن في كارثة حقيقية، هذا الفعل الشنيع يصدر ممن يفترض فيهم الحكمة والوقار، للأسف الشديد هذا أمر مخزٍ وفاضح وغير مقبول على الإطلاق».

وأكد الجندي، انّه «في غاية الألم لهذه المهزلة التي أحاطت بالأخلاق، لعله جرس إنذار للمجتمع بأكمله، ربوا أولادكم على الأخلاق، ربوا أولادكم على المُثل والقيم العليا».

وأضاف الداعية الإسلامي: «من قبل عندما اعترضت على تمثال فاضح عرضه أحد الكُتاب التنويريين، لم يتصد له أحد غيري، وهُوجمت بضراوة من قبل البعض، الذين قالوا إنّ هجومي على الصورة الفاضحة للتمثال الذي يرمز إلى التحرش الجنسي، محاربة للفن والحضارة العالمية، وها نحن نجني المرار والعلقم من احترامنا للعري والفحش وهذه البذاءات التي يريدون فرضها على المجتمع».

وأوضح عضو مجلس الشؤون الإسلامية، أنّ جميع الأديان تدعو إلى الحياء، ومجتمعنا مجتمع مسلم مصري ومتحضر يحفظ التقاليد ويحافظ على القيم والأخلاقيات، ويتصف بالحياء، وما زال يحتفظ بطابعه الديني والأخلاقي، مضيفا: «لن ننجرف خلف هذه الظواهر غير الطبيعية من الانحلال والعري والفسق».

وشدد الجندي، على رفضه لهذه الممارسات ولو على سبيل المزاح: «الأمر مرفوض، فالأخلاق ليس فيها مزاح، وقد قال تعالى (ما لكم لا ترجون لله وقارا)، وأيضا: (لتؤمنوا بالله وتعذروه وتوقروه)».

ولفت إلى أنّ الوقار هو السياج الآمن لحماية الأخلاق والمثل والقيم، ولو فتحنا باب المزاح أو الهزل أو السخرية فيما أمر الله بستره فهذه مصيبة كبيرة، قال تعالى: «يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّنَ الْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا»، فالذي حدث هو فعل شياطين لا علاقة له بالدين والأخلاق.

وتداول رواد مواقع التواصل مجموعة من الصور لعضوات نادي الجزيرة الرياضي، وهن يلتقطن صورا خلال حفل عيد ميلاد، برفقة حلوى على شكل أعضاء جنسية، وأثارت الصور جدلا واسعا، استدعى تدخل وزارة الشباب والرياضة والجهات الأمنية.