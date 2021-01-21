خالد الجندي: الفراعنة أعظم فئة مؤمنة بشهادة القرآن

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إنه سلفي لأنه إذا لم يكن سلفيا سيكون شخص لقيط وضد وجود بعض النصابين يسمون نفسهم فقط بالسلفيين أو الجماعة الإسلامية فالباقي ليسوا خارجين ولكنهم منتمين إلى الإسلام وتابع: إحنا المسلمين والفراعنة وأجمل نسب في القرآن الكريم بعد الانتساب إلى الإسلام وأعلى فئة مؤمنة في القرآن هي الفراعنة مثلما ورد في القرآن: "وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ" وهذا يعني أن هناك رجال آخرين ولكن سلط الله الضوء على رجل واحد فقط.

زوجة فرعون أكثر سيدة مذكورة باحترام في القرآن بعد مريم

وأضاف الجندي خلال تقديمه برنامج لعلهم يفقهون المذاع على فضائية DMC، أن أعظم امرأة في القرآن الكريم بعد السيدة مريم هي زوجة فرعون وهي أكثر سيدة مؤمنة وواصل: شرف لينا واللي خلفونا إننا فراعنة ربنا لم يدمر كل الفراعنة واللي يقول متقولش منتخب الفراعنة دول دماغهم طايرة، السحرة آمنوا بالله وسندوا النبي موسى ضد فرعون ولازم نفتخر إننا من سلالة الفراعنة المؤمين الأتقياء الذين ذكرهم القرآن الكريم ولم يغرق كل الفراعنة عشان ميضحكيش عليك الدجالين.

واستطرد: لابد الناس يعلموا أن النبي لوط نبي كريم ولا يجب نسب فعل فحشاء إلى النبي لوط فيجب أن نقول هذا فعل فاحش ولا ننسب إلى النبي لوط، ولا يجب أن نشتم النبي إسرائيل ولكن ممكن أن ننتقد الجيش الإسرائيلي أو دولة إسرائيل لأن إسرائيل اسم نبي عاوز تدعي على إسرائيل أو دولة أو نظام ادعي زي ما أنت عاوز، الواحد لو عنده ابن اسمه محمد مبتقدرش تشتمه إكراما للنبي محمد عليه الصلاة والسلام.