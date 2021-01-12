السكة الحديد: تحديث نظم الإشارات للقضاء على حوادث القطارات

تواصل هيئة السكة الحديد، العمل الجاد لمشروعات تطوير منظوماتها الأساسية، لتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين، والقضاء على حوادث القطارات وتأخيراتها، من خلال تحديث نظم كهربة الإشارات على خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري، إضافة إلى تحديث نظم الاتصالات ووحدة التحكم المركزي وتجديد القضان وتحسين ورفع كفاءة المحطات وتحديث المزلقانات وإعادة تأهيل وصيانة وتشغيل الجرارات وتحديث أسطول عربات القطارات القديمة بأخرى حديثة.

أكد المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، أنّ الهيئة تواصل تنفيذ مشروعات تحديث منظوماتها الأساسية، للقضاء على حوادث القطارات وتأخيراتها، وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للجمهور المسافر على خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري، مشيرا إلى أنّه سيتم الانتهاء من تحديث نظم إشارات الخطوط من الإسكندرية وحتى نجع حمادي بداية 2022، وأنّ القطارات العاملة تخضع لصيانات دورية قبل انطلاق الرحلات لمنع أي أعطال قد تحدث من شأنها تهديد حركة سير القطارات.

وقال رسلان، لـ«الوطن»، إنّ الهيئة تطوّر وتحدّث جوانبها كافة، لتضاهي مثيلاتها في أوروبا مع نهاية 2022، موضحا أنّ الهيئة تواصل فرض غرامات على المزوّغين من دفع قيمة تذكرة القطارات، والتي تتراوح بين 50 جنيها غرامة ركوب القطارات الروسية الجديدة دون تذكرة، و40 جنيها لقطارات الـVIP، و30 جنيها للقطارات المكيفة، و20 جنيها لقطارات الدرجة الثالثة، و10 جنيها لقطارات الضواحي، منوها بأنّ الهيئة لن تسمح بركوب أي راكب القطار دون تذكرة.

وأشار رئيس السكة الحديد، إلى أنّه جرى توريد نحو 208 عربات قطار روسية جديدة حتى الآن من إجمالي 1300 عربة، موضحا أنّ عربات القطارات الجديدة ستعمل على تحسين مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب المسافرين، وسيتم تخصيص نحو 500 عربة قطار روسية مكيفة لركاب الدرجة الثالثة لأول مرة في التاريخ منتصف يوليو المقبل.