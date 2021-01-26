«محو الأمية وتعليم الكبار» تستهدف الوصول إلى 60 ألف دارس سنويا

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن «الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار» تستهدف الوصول إلى عدد 60 ألف دارس بها كل عام، وذلك اعتبارا من العام الدراسي المقبل 2021/2020.

وأضافت الوزارة، في تقرير لها، أنه في خلال الخمس أعوام الماضية، تم بالفعل محو أمية أكثر من 3 ملايين شخص، ومن ضمن الإيجابيات للوزارة خلال السنوات الماضية؛ إشادة التقرير العالمي الرابع لتعليم وتعلم الكبار، بتجربة مصر في محو الأمية، حيث صدر هذا التقرير عن منظمة اليونسكو في عام 2020.

«التعليم»: معهد ألماني أشاد بتجربة مصر في تعليم الكبار

وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أن «معهد التعلم مدى الحياة» بدولة ألمانيا، أشاد هو الآخر بشأن تجربة مصر في تعليم الكبار وتحديدا في مواجهة فيروس كورونا العام الماضي 2020.

وفي سياق آخر، أكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول وذلك للطلاب بمختلف المراحل الدراسية بعد يوم 20 من شهر فبراير القادم وهو الموعد المقرر لانتهاء إجازة نصف العام الدراسي.

وأضافت «المصدر» إن الوزارة ستنفذ مختلف الاحتياطات الوقائية في جميع المدارس التي بها لجان امتحانات سواء في وضع بوابات تعقيم على مداخل اللجان، وقياس درجات حرارة جميع الطلاب للتأكد من عدم ارتفاعها، أو تعقيم وتطهير كلا من لجان الامتحانات والمقاعد الخشبية ودورات المياه بشكل يومي، بالإضافة إلى تقليل أعداد الممتحنين داخل اللجنة الواحدة لتحقيق مبدأ التباعد الاجتماعي.

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلن من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أمس الإثنين أنه لن يتم تأجيل أو إلغاء امتحانات نصف العام تحت أي ظرف، ونصح الطلاب بالمذاكرة والاستعداد الجيد الامتحانات التي سيعلن تفاصيلها في يوم 14 من شهر فبراير المقبل.